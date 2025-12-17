UPSSSC Lekhpal Vacancy 2025: यूपी में लेखपाल के 7994 पदों पर निकली भर्ती, योग्यता व सिलेबस समेत 10 बड़ी बातें
UPSSSC Lekhpal Notification 2025 : यूपी लेखपाल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। पीईटी 2025 में बैठने वाले इसमें पात्र होंगे। upsssc.gov.in पर जाकर 29 दिसंबर से आवेदन कर सकेंगे।
UPSSSC Lekhpal Notification 2025 : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राजस्व लेखपाल के 7994 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यूपी लेखपाल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 दिसंबर से लिए जाएंगे और अंतिम तिथि 28 जनवरी 2026 है। इसमें 4 फरवरी तक संशोधन किया जा सकेगा। आवेदन वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर किया जा सकेगा। भर्ती के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी-2025 - UPSSSC PET 2025) वाले पात्र होंगे। अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग पीईटी-2025 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। शून्य अथवा नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना की ओर से मंगलवार को इस संबंध में सूचना जारी की गई। लेखपाल के कुल पदों में अनारक्षित वर्ग के 4165, अनुसूचित जाति 1446, अनुसूचित जनजाति 150, अन्य पिछड़ा वर्ग 1441, ईडब्ल्यूएस के लिए 792 पद हैं।
यहां पढ़ें लेखपाल भर्ती की 10 खास बातें
1. क्या है यूपी लेखपाल भर्ती की योग्यता
आवेदन के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पात्र होंगे।
2. यूपी पीईटी 2025 स्कोर से होगी शॉर्टलिस्टिंग
लेखपाल भर्ती के लिए केवल वही अभ्यर्थी आवेदन के पात्र होंगे, जिन्होंने पीईटी-2025 में भाग लिया हो और जिनका स्कोर कार्ड आयोग द्वारा जारी किया गया हो। अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग पीईटी-2025 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। शून्य अथवा नेगेटिव अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा।
3. क्या है आयु सीमा
भर्ती के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के लोगों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
श्रेणीवार पदों का विवरण-
अनारक्षित: 4,165
अनुसूचित जाति: 1,446
अनुसूचित जनजाति: 150
अन्य पिछड़ा वर्ग: 1,441
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 792
क्षैतिज आरक्षण में पद:
महिला: 1,592 पद
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित: 152
बधिर एवं श्रवण शक्ति में कमी: 111
बौनापन, एसिड अटैक एवं अन्य निशक्त श्रेणी: 219
बहु दिव्यांगता: 169
भूतपूर्व सैनिक: 391
उत्कृष्ट खिलाड़ी: 152
4. आवेदन शुल्क
सभी वर्गों के लिए आवेदन शुल्क 25 रुपये है। परीक्षा शुल्क यूपीआई या एसबीआई के ई-चालान से ही स्वीकार होगा।
5. चयन कैसे होगा, एग्जाम पैटर्न
चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। इसके लिए कुल 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे।
कुल अंक: 100
कुल प्रश्न: 100
समय: 2 घंटे
प्रश्न प्रकार: मल्टीपल चॉइस
निगेटिव मार्किंग भी होगी।
- मेरिट तैयार करने के लिए UPSSSC नार्मलाइज्ड फॉर्मूला लागू करेगा।
6. क्या है लिखित परीक्षा का सिलेबस
इसमें भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजव्यवस्था एवं भारतीय संविधान, भारत एवं विश्व भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, ग्राम्य समाज एवं विकास, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े पांच-पांच अंक के सवाल पूछे जाएंगे। पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन, डाटा इंटरप्रिटेशन व सामान्य हिंदी 10-10 अंक, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान 15 अंक और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी से जुड़े 20 अंक के सवाल पूछे जाएंगे।
यहां देखें लेखपाल नोटिफिकेशन
7. क्या है योग्यता की कटऑफ डेट
आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास 28 जनवरी तक सभी आवश्यक शैक्षणिक और आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध हों।
8. ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 1 अप्रैल 2025 से 28 जनवरी 2026 के बीच जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।
9. न्यूनतम 2 वर्ष की सैन्य सेवा व एनसीसी ‘बी’ प्रमाण पत्र धारकों को अतिरिक्त भारांक मिलेंगे।
10. क्या है वेतनमान: 21,700 से 69,100 रुपये।