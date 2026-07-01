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UPSSSC Lekhpal Answer Key, Link: यूपी लेखपाल रिवाइज्ड फाइनल आंसर-की upsssc.gov.in जारी, डाउनलोड लिंक

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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UPSSSC UP Lekhpal Answer Key: यूपी लेखपाल मुख्य परीक्षा 2025 की संशोधित फाइनल आंसर-की जारी कर दी है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर इसे देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

UPSSSC Lekhpal Answer Key, Link: यूपी लेखपाल रिवाइज्ड फाइनल आंसर-की upsssc.gov.in जारी, डाउनलोड लिंक

UPSSSC UP Lekhpal Answer Key Download: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC), लखनऊ ने लेखपाल भर्ती परीक्षा की संशोधित फाइनल आंसर-की आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है। जो अभ्यर्थी इस मुख्य परीक्षा में बैठे थे, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपने मास्टर सेट की फाइनल आंसर-की को आसानी से देख और डाउनलोड कर सकते हैं। यह फाइनल आंसर-की अभ्यर्थियों से प्राप्त हुई आपत्तियों के पूरी तरह से निपटारे और समीक्षा के बाद तैयार की गई है।

कब आयोजित की गई थी मुख्य परीक्षा?

उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद के नियंत्रण में आने वाले लेखपाल के कुल 7,994 रिक्त पदों को भरने के लिए इस लिखित मुख्य परीक्षा का आयोजन 21 मई 2026 को राज्य के विभिन्न केंद्रों पर किया गया था। इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को पीईटी 2025 (PET 2025) के स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया गया था।

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44 जिलों में हुई थी बड़ी परीक्षा

यूपी लेखपाल मुख्य परीक्षा 21 मई 2026 को ऑफलाइन माध्यम में आयोजित की गई थी। यह परीक्षा प्रदेश के 44 जिलों के 861 परीक्षा केंद्रों पर कराई गई। आयोग के मुताबिक कुल 3,66,712 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत थे, जिनमें से 3,01,756 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी। अगर प्रतिशत की बात करें तो इस भर्ती परीक्षा में लगभग 82.3 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई।

UPSSSC Lekhpal Answer Key Download Direct Link

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आपत्तियों के निपटारे के बाद जारी हुई फाइनल आंसर-की

लिखित परीक्षा संपन्न होने के ठीक अगले दिन, यानी 22 मई 2026 को आयोग ने प्रोविजनल आंसर-की वेबसाइट पर अपलोड की थी। इसके बाद, 26 मई 2026 को अभ्यर्थियों को 1 जून 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया गया था। विभिन्न प्रश्न पत्रों और उत्तरों पर छात्रों द्वारा उठाए गए सवालों की जांच के बाद अब आयोग ने यह संशोधित फाइनल आंसर-की जारी की है। यह फाइनल आंसर-की है, इसलिए अब इस पर दोबारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की जा सकेगी। इसके आधार पर ही अब परिणाम और कट-ऑफ तैयार किए जाएंगे।

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संशोधित फाइनल आंसर-की डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स:

  1. सबसे पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर दिए गए 'Notice Board' या 'Latest Updates' सेक्शन पर नजर डालें।
  3. यहां आपको लेखपाल मुख्य परीक्षा की संशोधित फाइनल आंसर-की से संबंधित लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
  4. क्लिक करते ही संशोधित मास्टर आंसर-की की पीडीएफ (PDF) आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी।
  5. अब आप अपने प्रश्न पत्र के अनुसार सही उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और भविष्य के लिए इसे डाउनलोड करके सेव कर लें।

Prachi

लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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