UPSSSC लेखपाल 2025 कटऑफ जारी, 3.66 लाख अभ्यर्थी मेंस के लिए योग्य; परीक्षा जल्द

Feb 26, 2026 10:32 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज
UPSSSC ने लेखपाल 2025 मुख्य परीक्षा के लिए श्रेणीवार कटऑफ जारी कर दी है। सामान्य, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस के लिए 55.12 और एसटी के लिए 47.50 अंक तय। 3,66,712 अभ्यर्थी मेंस के लिए योग्य।

UPSSSC लेखपाल 2025 कटऑफ जारी, 3.66 लाख अभ्यर्थी मेंस के लिए योग्य; परीक्षा जल्द

उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं का इंतजार आखिर खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल मुख्य परीक्षा 2025 के लिए श्रेणीवार कटऑफ अंक जारी कर दिए हैं। यह सूचना 26 फरवरी 2026 को सार्वजनिक की गई। अब अभ्यर्थी साफ तौर पर देख सकते हैं कि मेंस परीक्षा में बैठने के लिए कितने अंक की जरूरत थी और वे इस रेस में कहां खड़े हैं। इस बार चयन की प्रक्रिया प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी PET 2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर की गई है। आयोग ने 7994 पदों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए योग्य घोषित किया है। कुल 3,66,712 उम्मीदवार अब मेंस परीक्षा में शामिल होंगे।

55.12 पर थमी सामान्य वर्ग की रेखा

मुख्य श्रेणियों की बात करें तो सामान्य, ओबीसी, एससी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कटऑफ 55.12 अंक तय की गई है। यानी इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को कम से कम इतने अंक हासिल करने जरूरी थे। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए कटऑफ थोड़ी कम रही और इसे 47.50 अंक पर निर्धारित किया गया है।

मुख्य श्रेणीवार कटऑफ इस प्रकार है:

  • अनारक्षित वर्ग - 55.12 अंक
  • अनुसूचित जाति - 55.12 अंक
  • अनुसूचित जनजाति - 47.50 अंक
  • अन्य पिछड़ा वर्ग - 55.12 अंक
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग - 55.12 अंक

क्षैतिज श्रेणियों की भी सूची जारी

आयोग ने क्षैतिज श्रेणियों की कटऑफ भी अलग से जारी की है। इनमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, दिव्यांगजन, महिला, भूतपूर्व सैनिक और उत्कृष्ट खिलाड़ी जैसी श्रेणियां शामिल हैं।

  • स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के लिए 38.63 अंक तय किए गए हैं।
  • दिव्यांगजन श्रेणी में श्रवण बाधित के लिए 06.01 और अस्थि बाधित के लिए 52.97 अंक रहे।
  • भूतपूर्व सैनिकों के लिए 00.24 और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 01.01 अंक दर्ज किए गए हैं।
  • महिला श्रेणी के लिए संबंधित मूल श्रेणी के अनुसार निर्धारित संख्या में चयन किया गया है।

7994 पदों पर होगी नियुक्ति

यह पूरी भर्ती प्रक्रिया प्रदेश में लेखपाल के 7,994 पदों को भरने के लिए चलाई जा रही है। लेखपाल पद गांव स्तर पर राजस्व और जमीन से जुड़े कामों का अहम हिस्सा होता है, इसलिए इस भर्ती को लेकर युवाओं में खास उत्साह देखा जाता है। मुख्य परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। आयोग ने साफ किया है कि मेंस परीक्षा से जुड़ी जानकारी जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

