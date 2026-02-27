UPSSSC Lekhpal : 8000 यूपी लेखपाल भर्ती में अब 1 पद पर 46 दावेदार, JA टाइपिंग में 26318 हुए पास
यूपी में लेखपाल के 7994 पदों पर भर्ती के लिए 366712 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए पात्र पाए गए हैं। प्रारंभिक आर्हता परीक्षा (पीईटी) के अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शार्टलिस्ट किया गया है।
यूपी में लेखपाल के 7994 पदों पर भर्ती के लिए 366712 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए पात्र पाए गए हैं। प्रारंभिक आर्हता परीक्षा (पीईटी) के अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शार्टलिस्ट किया गया है। इसके मुताबिक लेखपाल के एक पद पर करीब 46 दावेदार होंगे। ऐसे में भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) ने गुरुवार शार्टलिस्ट अभ्यर्थियों की पीईटी के स्कोर के आधार पर कटऑफ जारी की। अनारक्षित श्रेणी, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों इन सभी की कटऑफ 55.12 अंक है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की कटऑफ 47.50 अंक है। आयोग मुख्य परीक्षा की तारीख जल्द घोषित करेगा।
कनिष्ठ सहायक टाइपिंग का रिजल्ट जारी
दूसरी ओर कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर-तीन के 5370 पदों भर्ती के लिए टंकण परीक्षा के लिए 90336 अभ्यर्थियों को अर्ह घोषित किया गया था। बीते 23 नवंबर 2025 से लेकर 18 दिसंबर 2025 तक टंकण परीक्षा आयोजित की गई। जिसमें 60729 अभ्यर्थी शामिल हुए और इसमें से 26318 अभ्यर्थियों टंकण परीक्षा में सफल घोषित किया गया है।
लेखपाल परीक्षा के सिलेबस से मैथ्स हटा
ध्यान रहे कि इस बार यूपी लेखपाल भर्ती का सिलेबस पूरी तरह बदल दिया गया है। अब अभ्यर्थियों को नए पैटर्न पर तैयारी और मेहनत करनी होगी। नई तरह से पढ़ाई शुरू करनी होगी। अब ग्राम्य समाज से 5 मार्क्स ( 5 प्रश्न) का ही पेपर आएगा। जबकि पहले 2022 की भर्ती में ग्राम्य समाज एवं विकास के विषय से 25-25 सवाल पूछे गए थे। वहीं इस बार एक बड़े बदलाव के तहत मैथ्स हटा दिया गया है। हालांकि डीआई शामिल रहेगा। डीआई से 10 अंक के 10 प्रश्न आएंगे। अब कंप्यूटर आईटी , यूपी जीके को सिलेबस में जगह दी गई है जो पहले नहीं थे। हिंदी का रोल घटा दिया गया है। पहले सामान्य हिंदी से 25 अंक का आता था, अब इससे 10 अंक का आएगा।
क्या है लेखपाल लिखित परीक्षा का सिलेबस
इसमें भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजव्यवस्था एवं भारतीय संविधान, भारत एवं विश्व भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, ग्राम्य समाज एवं विकास, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े पांच-पांच अंक के सवाल पूछे जाएंगे। पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन, डाटा इंटरप्रिटेशन व सामान्य हिंदी 10-10 अंक, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान 15 अंक और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी से जुड़े 20 अंक के सवाल पूछे जाएंगे।
चयन कैसे होगा, एग्जाम पैटर्न
चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। इसके लिए कुल 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे।
कुल अंक: 100
कुल प्रश्न: 100
समय: 2 घंटे
प्रश्न प्रकार: मल्टीपल चॉइस
निगेटिव मार्किंग भी होगी।
- मेरिट तैयार करने के लिए UPSSSC नार्मलाइज्ड फॉर्मूला लागू करेगा।
