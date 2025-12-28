UPSSSC Lekhpal Bharti 2026: 717 ओबीसी सीटें बढ़ीं, जनरल में कटौती, प्रदर्शन के बाद यूपी लेखपाल भर्ती में बड़ा यू-टर्न

संक्षेप: UPSSSC Lekhpal Bharti 2026: यूपी लेखपाल भर्ती में आरक्षण का गणित बदल गया है। 717 ओबीसी सीटें बढ़ीं, जनरल में कटौती हुई। आवेदन 29 दिसंबर से होंगी और अंतिम तारीख 28 जनवरी 2026 निर्धारित है।

UPSSSC Lekhpal Bharti 2026: 717 ओबीसी पोस्ट बढ़ीं, जनरल के हुए कम हो गए है। यूपी लेखपाल भर्ती में आखिरकार वही हुआ, जिसकी गूंज सड़कों से लेकर सदन तक सुनाई दे रही थी। विरोध, सवाल और सियासी दबाव के बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने 7,994 लेखपाल पदों की भर्ती में आरक्षण का गणित बदल दिया। पिछड़ा वर्ग संगठनों और राजनीतिक दलों की नाराजगी के बाद अब ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग को राहत मिली है, जबकि जनरल कैटेगरी की सीटों में सीधी कटौती की गई है।

UPSSSC Lekhpal Bharti 2026: क्या बदला और क्यों बदला? 16 दिसंबर को जारी शुरुआती विज्ञापन में ओबीसी वर्ग के लिए केवल 1,441 पद तय किए गए थे। इसे लेकर उम्मीदवारों के साथ-साथ समाजवादी पार्टी समेत कई दलों ने तीखा विरोध जताया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया। विरोध तेज हुआ तो राजस्व विभाग और आयोग को आरक्षण पर दोबारा मंथन करना पड़ा। नतीजा, अब ओबीसी कोटे में 717 अतिरिक्त पद जोड़ दिए गए।

UPSSSC Lekhpal Bharti 2026: संशोधित वर्गवार पदों का बंटवारा (Revised Post-wise Distribution): संशोधन के बाद तस्वीर साफ है कि जनरल से काटकर पिछड़े वर्गों को जोड़ा गया है।

जनरल: 3,205 पद (905 कम)

अनुसूचित जाति (SC): 1,679 पद (253 अधिक)

अनुसूचित जनजाति (ST): 160 पद (10 अधिक)

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 2,158 पद (717 अधिक)

ईडब्ल्यूएस (EWS): 792 पद (कोई बदलाव नहीं) UPSSSC Lekhpal Bharti 2026: आवेदन की अहम तारीखें ऑनलाइन आवेदन शुरू: 29 दिसंबर 2025

आवेदन की अंतिम तारीख: 28 जनवरी 2026 UPSSSC Lekhpal Bharti 2026: योग्यता और उम्र सीमा शैक्षणिक योग्यता: इंटरमीडिएट (12वीं) या समकक्ष

आयु सीमा: 18 से 40 वर्ष UPSSSC Lekhpal Bharti 2026: खास रियायतें: कम से कम 2 साल की सैन्य सेवा करने वालों को लाभ

NCC ‘B’ सर्टिफिकेट धारकों को अतिरिक्त वेटेज UPSSSC Lekhpal Bharti 2026: चयन प्रक्रिया - PET से लिखित परीक्षा तक लेखपाल भर्ती में चयन का रास्ता PET-2025 से होकर जाएगा। सिर्फ वही अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिन्होंने PET-2025 में हिस्सा लिया हो और आयोग का स्कोरकार्ड हासिल किया हो। शून्य या निगेटिव अंक पाने वाले उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे।

इसके बाद 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। जिनके विषय होंगे - भारतीय इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाएं. कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी और उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान।