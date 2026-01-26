यूपी में 7994 पदों पर लेखपाल बनने का है मौका, आवेदन अब अंतिम दौर में; जल्दी करें

संक्षेप: यूपी लेखपाल भर्ती 2026 युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बड़ा मौका है। आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक है, इसलिए बिना देर किए फॉर्म भरना समझदारी होगी।

उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लाखों युवाओं के लिए साल 2026 की शुरुआत एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा निकाली गई लेखपाल भर्ती 2026 अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। जिन उम्मीदवारों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, उनके पास समय बेहद कम बचा है। यह भर्ती न सिर्फ पदों की संख्या के लिहाज से बड़ी है, बल्कि इसकी फीस और योग्यता भी युवाओं के अनुकूल रखी गई है।

आवेदन की तारीखें और सुधार विंडो यूपीएसएसएससी ने लेखपाल के कुल 7,994 पदों को भरने के लिए आवेदन प्रक्रिया 29 दिसंबर 2025 से शुरू की थी। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, आवेदन की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। अगर आवेदन के दौरान किसी प्रकार की गलती हो जाती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आयोग ने आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए 4 फरवरी 2026 तक करेक्शन विंडो खोलने का प्रावधान रखा है।

आवेदन शुल्क: सभी के लिए सिर्फ 25 रुपये इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि सभी वर्गों सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क केवल 25 रुपये रखा गया है। इतनी कम फीस में इतनी बड़ी भर्ती युवाओं के लिए किसी मौके से कम नहीं है।

आयु सीमा और गणना की तारीख यूपी लेखपाल भर्ती 2026 के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2025 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्गों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट भी मिलेगी।

शैक्षणिक योग्यता और जरूरी पात्रता योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही, अभ्यर्थी का UPSSSC PET 2025 में सफल होना जरूरी है। बिना पीईटी के इस भर्ती में आगे बढ़ना संभव नहीं होगा।

चयन प्रक्रिया: चार चरणों में होगा चयन यूपी लेखपाल भर्ती 2026 की चयन प्रक्रिया को चार चरणों में पूरा किया जाएगा

1. पीईटी स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग

2. लिखित परीक्षा

3. दस्तावेज सत्यापन

4. मेडिकल परीक्षण

इन सभी चरणों में सफल होने वाले उम्मीदवारों को ही लेखपाल पद पर नियुक्ति दी जाएगी।

संशोधित वैकेंसी का पूरा ब्योरा इस बार आयोग ने वैकेंसी वितरण में बड़ा बदलाव किया है। ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग की सीटों में बढ़ोतरी की गई है, जबकि सामान्य वर्ग की सीटों में कटौती की गई है। नई संशोधित सूची के अनुसार

सामान्य वर्ग: 3,205 पद

ओबीसी वर्ग: 2,158 पद

अनुसूचित जाति: 1,679 पद

अनुसूचित जनजाति: 160 पद

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 792 पद