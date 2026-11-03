JOBS: यूपी जूनियर इंजीनियर बनने का मौका, 1156 पदों पर आवेदन आज से शुरू, जानें योग्यता समेत खास बातें
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) के 1,156 पदों पर भर्ती के लिए आज, 3 नवंबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।
उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में तकनीकी क्षेत्र में अपना करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने कंबाइंड जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) के 1,156 पदों पर बंपर भर्ती का विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन की विंडो आज, 3 नवंबर 2026 से ओपन कर दी गई है।
इस भर्ती अभियान के जरिए सिंचाई एवं जल संसाधन, लोक निर्माण विभाग (PWD) और पंचायती राज जैसे कई प्रमुख विभागों में मैकेनिकल जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति की जाएगी। योग्य और इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं।
कौन कर सकता है आवेदन? योग्यता और आयु सीमा
इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास कुछ जरूरी योग्यताएं होना अनिवार्य है-
PET 2025 स्कोरकार्ड अनिवार्य: इस मुख्य परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने UPSSSC की प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (PET-2025) दी हो और जिनके पास वैलिड स्कोरकार्ड हो। शून्य या नेगेटिव अंक वाले अभ्यर्थी इसके पात्र नहीं होंगे।
शैक्षणिक योग्यता: अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा या इसके समकक्ष तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। असिस्टेंट स्टोरकीपर जैसे कुछ पदों के लिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले भी पात्र हैं।
आयु सीमा: विभिन्न पदों के अनुसार उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 से 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।
आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तारीखें
नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि: 12 अक्टूबर 2026
ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 3 नवंबर 2026
आवेदन और फीस भरने की अंतिम तिथि: 25 नवंबर 2026
फॉर्म में संशोधन और फीस एडजस्टमेंट की अंतिम तिथि: 2 दिसंबर 2026
आवेदन के लिए सभी वर्गों सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए केवल 25 रुपये का ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क रखा गया है।
चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न
उम्मीदवारों का अंतिम चयन केवल मुख्य लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट के आधार पर किया जाएगा, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा। PET-2025 के अंकों के आधार पर रिक्त पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य लिखित परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें 2 घंटे का समय मिलेगाऔर 1/4 (25%) की नेगेटिव मार्किंग लागू रहेगी। चयनित उम्मीदवारों को पे-मैट्रिक्स लेवल-6 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये के तहत आकर्षक वेतन मिलेगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
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