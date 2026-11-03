यूपीएसएसएससी जूनियर असिस्टेंट एडमिट कार्ड जारी, upsssc.gov.in पर डायरेक्ट डाउनलोड लिंक
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने जूनियर असिस्टेंट भर्ती के टाइपिंग टेस्ट के लिए योग्य 46,282 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र upsssc.gov.in पर जारी कर दिए हैं। परीक्षा 13 से 26 नवंबर तक लखनऊ में होगी।
उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा अपडेट सामने आया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने जूनियर असिस्टेंट भर्ती की मुख्य परीक्षा के आधार पर अगले चरण यानी टाइपिंग टेस्ट का पूरा शेड्यूल और प्रवेश पत्र जारी कर दिया है।
आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर कुल 46,282 अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इन सभी योग्य अभ्यर्थियों की टाइपिंग टेस्ट परीक्षा 13 नवंबर से 26 नवंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक-
https://upsssc.gov.in/upssscadmitcard/admitCard.aspx?ID=INTRIM
लखनऊ में बनाया गया परीक्षा केंद्र और दोनों पालियों की टाइमिंग
यह टाइपिंग टेस्ट केवल लखनऊ स्थित परीक्षा केंद्र पर आयोजित किया जाएगा। आयोग ने परीक्षा का स्थान तय कर दिया है, जो कि एक्सीलेंस इंफोटेक है।
टाइपिंग टेस्ट परीक्षा प्रतिदिन दो अलग-अलग पालियों में आयोजित की जाएगी। दोनों पालियों के लिए रिपोर्टिंग का समय इस प्रकार है-
पहली पाली: अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8:00 बजे रखा गया है, जबकि परीक्षा केंद्र का गेट सुबह 9:30 बजे बंद कर दिया जाएगा।
दूसरी पाली: अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम दोपहर 12:00 बजे तय किया गया है, और परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार दोपहर 1:30 बजे बंद कर दिया जाएगा।
अभ्यर्थियों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे गेट बंद होने के समय से पहले केंद्र पर हर हाल में पहुंच जाएं, क्योंकि गेट बंद होने के बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।
कैसे डाउनलोड करें UPSSSC जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड?
योग्य उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को स्टेप्स करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं-
- सबसे पहले यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर नोटिस बोर्ड सेक्शन में "कनिष्ठ सहायक टंकण परीक्षा 2026 एडमिट कार्ड" से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, जेंडर और स्क्रीन पर दिख रहा वेरिफिकेशन कोड दर्ज करें।
4. सबमिट पर क्लिक करते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।
5. इसे डाउनलोड करें और परीक्षा वाले दिन के लिए इसका एक साफ प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
परीक्षार्थियों के लिए जरूरी गाइडलाइंस
आयोग ने सभी 46,282 अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे एडमिट कार्ड पर लिखे सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ अपना ओरिजनल फोटो आईडी कार्ड (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस) और उसकी फोटोकॉपी जरूर ले जाएं। परीक्षा केंद्र पर दिए गए निर्धारित कीबोर्ड और सॉफ्टवेयर पर ही हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का टेस्ट लिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
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