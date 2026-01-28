UPSSSC Junior Assistant Admit Card 2026: यूपी जूनियर असिस्टेंट एडमिट कार्ड 2026 जारी, upsssc.gov.in से करें डाउनलोड

संक्षेप: UPSSSC Junior Assistant Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने जूनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं।

UPSSSC Junior Assistant Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने जूनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि (DOB), और जेंडर भरकर लॉग इन करना होगा।

परीक्षा का समय और स्थान UPSSSC द्वारा यह परीक्षा उत्तर प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड पर दी गई परीक्षा की तारीख, समय और केंद्र के पते को ध्यान से पढ़ लें। परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग समय से कम से कम एक घंटा पहले पहुंचना अनिवार्य है। एडमिट कार्ड के बिना किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

UPSSSC Junior Assistant Admit Card 2026: एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें? (स्टेप-बाय-स्टेप) सबसे पहले UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं। 2. होमपेज पर "Examination/Interview" टैब के अंतर्गत "Download Admit Card" के लिंक पर क्लिक करें।

3. अब एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि (DOB), और जेंडर भरकर लॉग इन करना होगा।

4. स्क्रीन पर दिखाए गए वेरिफिकेशन कोड (Captcha) को भरें।

5. इसके बाद 'Download Admit Card' बटन पर क्लिक करें।

6. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए कम से कम दो प्रिंटआउट निकालकर रखें।

जरूरी निर्देश और डॉक्यूमेंट परीक्षा केंद्र पर जाते समय उम्मीदवारों को अपने साथ एडमिट कार्ड के साथ-साथ एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस) और उसकी एक फोटोकॉपी ले जाना आवश्यक है। साथ ही, अपनी दो पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ रखें। परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाना पूरी तरह वर्जित है।