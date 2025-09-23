UPSSSC Junior Analyst Medicine Result 2025: यूपी जूनियर मेडिसिन एनालिस्ट रिजल्ट 2025 upsssc.gov.in पर जारी, Direct Link

UPSSSC Junior Analyst Medicine Result 2025: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से कनिष्क विश्लेषक औषधि भर्ती मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आज 23 सितंबर 2025 को जारी कर दिया गया है।

Tue, 23 Sep 2025 08:49 PM

UPSSSC Junior Analyst Medicine Result 2025: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से कनिष्क विश्लेषक औषधि भर्ती मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आज 23 सितंबर 2025 को जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा। कनिष्क विश्लेषक औषधि भर्ती मुख्य परीक्षा का आयोजन 2 फरवरी 2025 को पूरे प्रदेश में किया गया था।

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 361 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। आयोग की ओर से मुख्य परीक्षा में कुल 1457 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर अर्हता/अभिलेख परीक्षण के लिए 1457 अभ्यर्थियों का अर्हता / अभिलेख परीक्षण 6 अक्टूबर 2025 को आयोग कार्यालय में आयोजित किया जाएगा।

कटऑफ मार्क्स लिस्ट- 1. अनारक्षित- 12 मार्क्स

2. अनुसूचित जाति- 12 मार्क्स

3. अनुसूचित जनजाति- 2.50 मार्क्स

4. अन्य पिछड़ा वर्ग- 12 मार्क्स

5. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग- 12 मार्क्स

UPSSSC Junior Analyst Medicine Result 2025: ऐसे चेक करें रिजल्ट सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं। 2. नीचे स्क्रॉल करें, और होमपेज के नीचे 'Important Announcement' सेक्शन पर क्लिक करें।

3. 'यूपी जूनियर मेडिसिन एनालिस्ट रिजल्ट 2025' लिंक देखें और उस पर क्लिक करें।

4. इसके बाद आपको लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा।

5. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें और फिर सबमिट पर क्लिक करें।

6. आपका यूपी जूनियर मेडिसिन एनालिस्ट परीक्षा का रिजल्ट स्क्रीन पर दिखने लगेगा।

7. इसके बाद आप रिजल्ट को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।