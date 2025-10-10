UPSSSC JA Result : UP Junior Assistant Result out check cutoff general ur sc st obc ews cut off marks UPSSSC JA Result : यूपी कनिष्ठ सहायक मेन्स के लिए 132538 शॉर्टलिस्ट, देखें क्या रही कटऑफ, Career Hindi News - Hindustan
UPSSSC JA Result : UP Junior Assistant Result out check cutoff general ur sc st obc ews cut off marks

UPSSSC JA Result : यूपी कनिष्ठ सहायक मेन्स के लिए 132538 शॉर्टलिस्ट, देखें क्या रही कटऑफ

UPSSSC JA Result : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न विभागों में जूनियर असिस्टेंट के कुल 3284 पदों पर भर्ती के लिए पीईटी स्कोर के आधार पर मेन्स एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर दी है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 10 Oct 2025 08:10 AM
UPSSSC JA Result : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न विभागों में जूनियर असिस्टेंट (कनिष्ठ सहायक) के कुल 3284 पदों पर भर्ती के लिए पीईटी स्कोर के आधार पर मेन्स एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर दी है। यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर परिणाम देख सकते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए वैकेंसी से15 गुणा अधिक यानी 1,32,538 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। चयन प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2023 के अंकों के आधार पर किया गया है। मुख्य परीक्षा की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने पीईटी में शून्य या नकारात्मक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें सूची से बाहर रखा गया है।

कनिष्ठ सहायक भर्ती की मुख्य परीक्षा 22 नवंबर को होगी। सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर तृतीय भर्ती की मुख्य परीक्षा 23 नवंबर को होगी।

यूपी पीईटी 2023 के नॉर्मलाइज़्ड स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों का कट ऑफ

अनारक्षित - 28.32

अनुसूचित जाति - 28.32

अनुसूचित जनजाति - 20.78

अन्य पिछड़ा वर्ग - 28.32

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (EWS)- 28.32

नक्शानवीस व आशुलिपिक भर्ती परीक्षा अब 16 को

दो भर्ती परीक्षाओं के कार्यक्रम में बदलाव

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने दो भर्ती परीक्षाओं के कार्यक्रम में बदलाव करते हुए चार परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। आयोग की वेबसाइट https://upsssc.gov.in पर इसके बारे में विस्तृत जानकारी ली जा सकती है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल की ओर से गुरुवार को इस संबंध में सूचना जारी की गई। नक्शानवीस व मानचित्रक भर्ती की 23 नवंबर को आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा अब 16 नवंबर को पूर्वाह्न 10 से 12 बजे तक होगी। इसी तरह आशुलिपिक भर्ती की मुख्य परीक्षा भी अब 23 नवंबर के स्थान पर 16 नवंबर को अपराह्न 3 से 5 बजे तक होगी।

PET रिजल्ट के बाद यूपी में 44000 पदों पर होंगी भर्तियां

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 44778 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव मिल चुका है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा-2025 पीईटी का परिणाम ( UPSSSC PET Result 2025 ) जारी होने के बाद इन्हें भरने के लिए आवेदन लिए जाएंगे। राज्य सरकार ने समूह ‘ग’ तक के पदों को भरने का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दे रखा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी विभागों को ऑनलाइन पोर्टल ई-अधियाचन के माध्यम से भर्तियों का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया है। आयोग द्वारा शासन को उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक उसे 868 भर्तियों के प्रस्ताव मिले हैं। इनमें कुल 44778 पद हैं। इस बार सर्वाधिक लेखपाल भर्ती के लिए प्रस्ताव हैं। लेखपाल के 7994, तकनीकी सेवा के 5431, कनिष्ठ सहायक के 4582 अधिशासी अधिकारी के 320 पदों के प्रस्ताव आयोग को मिल चुके हैं। मत्स्य अधिकारी के 105, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के 397, बीजीसी तकनीशियन के 255, कंपाउंडर 560, आबकारी सिपाही 564, सहायक विकास अधिकारी 545, सहायक बोरिंग तकनीशियन 419 पद हैं। मानचित्रकार, स्पर्श दृष्टिबाधित प्रशिक्षण स्नातक अध्यापक, अधीक्षक कार्यशाला, सहायक सांख्यिकीय अधिकारी-मत्स्य निरीक्षक के प्रस्ताव आयोग को मिले हैं।

