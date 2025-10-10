UPSSSC JA Result : यूपी कनिष्ठ सहायक मेन्स के लिए 132538 शॉर्टलिस्ट, देखें क्या रही कटऑफ

UPSSSC JA Result : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न विभागों में जूनियर असिस्टेंट के कुल 3284 पदों पर भर्ती के लिए पीईटी स्कोर के आधार पर मेन्स एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर दी है।

UPSSSC JA Result : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न विभागों में जूनियर असिस्टेंट (कनिष्ठ सहायक) के कुल 3284 पदों पर भर्ती के लिए पीईटी स्कोर के आधार पर मेन्स एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर दी है। यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर परिणाम देख सकते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए वैकेंसी से15 गुणा अधिक यानी 1,32,538 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। चयन प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2023 के अंकों के आधार पर किया गया है। मुख्य परीक्षा की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने पीईटी में शून्य या नकारात्मक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें सूची से बाहर रखा गया है।

कनिष्ठ सहायक भर्ती की मुख्य परीक्षा 22 नवंबर को होगी। सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर तृतीय भर्ती की मुख्य परीक्षा 23 नवंबर को होगी।

यूपी पीईटी 2023 के नॉर्मलाइज़्ड स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों का कट ऑफ अनारक्षित - 28.32

अनुसूचित जाति - 28.32

अनुसूचित जनजाति - 20.78

अन्य पिछड़ा वर्ग - 28.32

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (EWS)- 28.32

नक्शानवीस व आशुलिपिक भर्ती परीक्षा अब 16 को

दो भर्ती परीक्षाओं के कार्यक्रम में बदलाव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने दो भर्ती परीक्षाओं के कार्यक्रम में बदलाव करते हुए चार परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। आयोग की वेबसाइट https://upsssc.gov.in पर इसके बारे में विस्तृत जानकारी ली जा सकती है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल की ओर से गुरुवार को इस संबंध में सूचना जारी की गई। नक्शानवीस व मानचित्रक भर्ती की 23 नवंबर को आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा अब 16 नवंबर को पूर्वाह्न 10 से 12 बजे तक होगी। इसी तरह आशुलिपिक भर्ती की मुख्य परीक्षा भी अब 23 नवंबर के स्थान पर 16 नवंबर को अपराह्न 3 से 5 बजे तक होगी।