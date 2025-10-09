UPSSSC JA Result Cut Off: UP Junior Assistant Result released cutoff same sc st obc general ews UPSSSC JA Result , Cut Off : यूपी जूनियर असिस्टेंट रिजल्ट जारी, ST छोड़ अन्य सभी वर्गों की कटऑफ समान, होगी 5370 भर्ती, Career Hindi News - Hindustan
UPSSSC JA Result Cut Off: UP Junior Assistant Result released cutoff same sc st obc general ews

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 9 Oct 2025 07:22 AM
UPSSSC JA Result , Cut Off : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कनिष्ठ सहायक , कनिष्ठ लिपिक/सहायक स्तर-III/टंकक कम कनिष्ठ लिपिक भर्ती को लेकर हुई मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी https://upsssc.gov.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अगले चरण टाइपिंग के लिए 90 हजार 336 अभ्यर्थी पास किए गए हैं। भर्ती में विज्ञापित कुल 5370 पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 05 गुना (समान कटऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुये) के अनुसार चयन के अगले चरण टंकण परीक्षा के लिए 90336 अभ्यर्थियों को चिन्हित किया गया है।

इस भर्ती के जरिए 5512 [5286 (सामान्य चयन) + 226 (विशेष चयन)] पदों पर चयन होना है। लिखित परीक्षा (मुख्य) दिनांक 29.06.2025 को आयोजित की गयी थी।

कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर-III के कुल रिक्ति 3768 (सामान्य चयन) + कनिष्ठ सहायक के कुल रिक्ति 63 (विशेष चयन) = 3831 पदों पर चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये थे, जिसमें ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 03.10.2023 थी

Result Direct Link

22 सितम्बर, 2023 द्वारा पूर्व में विज्ञापित पदों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक/टंकक कम कनिष्ठ लिपिक के कुल रिक्ति 1518 (सामान्य चयन) + कनिष्ठ सहायक के कुल रिक्ति 163 (विशेष चयन) = 1681 पदों को भी उक्त विज्ञापन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था।

यहां देखें कटऑफ

क्रसं. श्रेणी और कटऑफ अंक

1 अनारक्षित 41.25

2 अनुसूचित जाति 41.25

3 अनुसूचित जनजाति 33.50

4 अन्य पिछड़ा वर्ग 41.25

5 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (EWS) 41.25

Upsssc
