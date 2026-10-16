आ गई खुशखबरी! यूपी में इंटर पास के लिए 1784 सरकारी नौकरियां, यूपीएसएसएससी का 10 नवंबर से भरें फॉर्म
यूपीएसएसएससी ने इंटर पास उम्मीदवारों के लिए 1784 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 10 नवंबर से 1 दिसंबर 2026 तक चलेंगे। पद पात्रता और सारी जरूरी तारीखें यहां देखें।
इंटर पास करके सरकारी कुर्सी का सपना देखने वाले यूपी के लाखों नौजवानों के लिए खुशखबरी आ गई है। यूपीएसएसएससी ने 1784 पदों का पिटारा खोल दिया है। अब बस 10 नवंबर का इंतजार है। उसके बाद आपके पास होंगे सिर्फ तीन हफ्ते। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएसएसएससी ने 16 अक्टूबर 2026 को अधिसूचना जारी कर दी। यह भर्ती संयुक्त निम्न अधीनस्थ सेवा (इंटरमीडिएट स्तर) मुख्य परीक्षा पीईटी 2025/26 के तहत हो रही है। विज्ञापन संख्या 26-परीक्षा/2026 है। कुल 1784 पद हैं। ये पद प्रदेश के अलग-अलग विभागों में भरे जाएंगे।
आवेदन की तारीखें
ऑनलाइन आवेदन 10 नवंबर 2026 से शुरू होंगे। आखिरी तारीख 1 दिसंबर 2026 है। फॉर्म आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर ही भरा जाएगा। आयोग ने साफ कहा है कि आवेदन से पहले पूरी अधिसूचना ध्यान से पढ़ लें। जल्दबाजी में की गई एक गलती पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है।
पीईटी पास होना जरूरी
सबसे अहम बात यह है। मुख्य परीक्षा में वही उम्मीदवार बैठ पाएंगे जिन्होंने पीईटी पास किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पीईटी 2025 की परीक्षा बीते साल सितंबर में हुई थी। अगर आपके पास पीईटी का स्कोरकार्ड नहीं है तो आगे की राह मुश्किल है।
किस विभाग में कौन सा पद
इंटर पास होना लगभग सभी पदों की बुनियादी शर्त है। कहीं कहीं अलग से शर्तें जुड़ी हैं। यहां देखिए पूरी तस्वीर।
- राज्य कर आयुक्त कार्यालय: वाणिज्य कर संग्रह अमीन। यूपी बोर्ड से इंटर या उसके बराबर की डिग्री चाहिए।
- भूमि अध्याप्ति निदेशालय (राजस्व परिषद): भूमि अध्याप्ति अमीन। इंटर पास चाहिए और लेखपाल प्रशिक्षण वालों को तरजीह मिलेगी।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय: स्टोर कीपर और लिपिक। सामान्य और विशेष दोनों चयन के पद हैं। इंटर पास होना काफी है।
- जनजाति विकास निदेशालय: गृहमाता। इंटर पास महिलाओं के लिए मौका है।
- चकबंदी आयुक्त कार्यालय: सारणिक। इंटर पास चाहिए।
- समाज कल्याण निदेशालय: समाज कल्याण पर्यवेक्षक और ग्राम विकास अधिकारी। इंटर के साथ नीलिट का सीसीसी कंप्यूटर प्रमाणपत्र भी जरूरी है।
- पंचायती राज निदेशालय: ग्राम पंचायत अधिकारी। इंटर और सीसीसी दोनों चाहिए।
- कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा: प्रक्षेत्र लिपिक और विक्रय कर्ता। इंटर के साथ तीन साल का अनुभव चाहिए। प्रक्षेत्र लिपिक के लिए खेती का और विक्रय कर्ता के लिए बिक्री का। देवनागरी हिंदी का ज्ञान भी जरूरी है।
किसे मिलेगा अलग फायदा
कुछ उम्मीदवारों को वरीयता वाली योग्यता का लाभ मिलेगा। जिनके पास टेरिटोरियल आर्मी में दो साल की सेवा है उन्हें फायदा होगा। एनसीसी का बी सर्टिफिकेट रखने वालों को भी यही लाभ मिलेगा। ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर ग्रामीण पृष्ठभूमि वालों को भी तरजीह दी जाएगी।
अभी से क्या करें
तारीख आने में अभी कुछ दिन बाकी हैं। इस वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले आयोग की वेबसाइट से अधिसूचना डाउनलोड कीजिए। फिर देखिए कि आपके मन का पद किस विभाग में है और वहां की शर्तें क्या हैं। जिन पदों पर सीसीसी चाहिए उनके लिए अपना प्रमाणपत्र अभी देख लें। अगर नहीं है तो फौरन कोर्स की तैयारी शुरू कर दें। अनुभव वाले पदों के लिए प्रमाणपत्र पहले से संभालकर रखें।
फोटो और हस्ताक्षर भी पहले से तैयार रखें। आखिरी दिन वेबसाइट पर भारी भीड़ रहती है। इसलिए फॉर्म भरने के लिए आखिरी दिन का इंतजार न करें।
इन बातों का रखें ध्यान
आयोग यूपीएसएसएससी है। पद 1784 हैं। अधिसूचना 16 अक्टूबर 2026 को आई। आवेदन 10 नवंबर से 1 दिसंबर 2026 तक होंगे। वेबसाइट upsssc.gov.in है।इंटर पास नौजवानों के लिए यह मौका बार बार नहीं आता। तैयारी में जुट जाइए और अधिसूचना को एक बार नहीं दो बार पढ़िए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव