UPSSSC Havaldar Instructor Recruitment 2026: 12वीं पास युवा पाएं यूपी में सरकारी नौकरी, 209 पदों पर भर्ती
यूपीएसएसएससी ने हवलदार इंस्ट्रक्टर के 209 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें पीईटी 2025 स्कोरकार्ड धारक बारहवीं पास युवा 9 जुलाई तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे नौजवानों के लिए एक बेहद शानदार और राहत भरी खबर सामने आई है। यूपीएसएसएससी (UPSSSC) यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने हवलदार इंस्ट्रक्टर के पदों पर एक नई भर्ती का ऐलान किया है। अगर आप भी लंबे समय से खाकी वर्दी पहनने का ख्वाब देख रहे थे और किसी बेहतरीन मौके की तलाश में थे, तो अब आपकी यह तलाश खत्म होने वाली है। आयोग ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके जरिए कुल 209 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस भर्ती से जुड़ी हर एक छोटी-बड़ी जानकारी को तफसील से समझते हैं ताकि फॉर्म भरते वक्त आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
कब से कब तक भर सकते हैं फॉर्म?
किसी भी सरकारी भर्ती में सबसे अहम चीज होती है उसकी समय सीमा। अगर तारीख आपके हाथ से निकल गई, तो सारी मेहनत धरी की धरी रह जाती है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया 19 जून 2026 से शुरू हो रही है। आप 9 जुलाई 2026 तक अपना ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। फीस भरने के लिए भी 9 जुलाई 2026 तक का ही वक्त दिया गया है।
अगर जल्दबाजी में फॉर्म में आपसे कोई गलती हो जाती है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आयोग ने 16 जुलाई 2026 तक फॉर्म में करेक्शन करने का मौका दिया है। परीक्षा की तारीखें और एडमिट कार्ड जारी होने का शेड्यूल आयोग जल्द ही अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा।
इस भर्ती की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आवेदन शुल्क बहुत ही मामूली रखा गया है। चाहे आप जनरल कैटेगरी से आते हों, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, या फिर एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग से ताल्लुक रखते हों, सभी उम्मीदवारों के लिए फॉर्म की फीस महज 25 रुपये तय की गई है। यह फीस आपको ऑनलाइन माध्यम से ही जमा करनी होगी।
क्या है उम्र की सीमा
इस नौकरी के लिए सिर्फ वही युवा अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्र 1 जुलाई 2026 तक कम से कम 18 साल हो चुकी हो और अधिकतम उम्र 40 साल से ज्यादा न हो। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी दी जाएगी।
कौन भर सकता है यह फॉर्म?
1. सबसे जरूरी शर्त यह है कि उम्मीदवार के पास UPSSSC PET 2025 का वैध स्कोरकार्ड होना चाहिए।
2. इसके साथ ही, आपने भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (इंटरमीडिएट) की परीक्षा पास की हो।
पदों का पूरा बंटवारा
आयोग ने इस भर्ती के तहत कुल 209 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इन पदों को अलग-अलग वर्गों के हिसाब से कुछ इस तरह बांटा गया है। जनरल के लिए 88 पद, ओबीसी के लिए 57 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 20 पद, एससी के लिए 39 पद और एसटी के लिए 05 पद निर्धारित हैं।
फिजिकल टेस्ट के लिए शारीरिक मापदंड जरूरी
चूंकि यह हवलदार इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, इसलिए पढ़ाई के साथ-साथ आपकी फिटनेस भी बहुत मायने रखती है।
पुरुष उम्मीदवारों के लिए: आपकी लंबाई कम से कम 167.7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना बिना फुलाए 78.8 सेमी और फुलाकर 83.8 सेमी होना चाहिए। दौड़ की बात करें तो आपको 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी।
महिला उम्मीदवारों के लिए: लंबाई 152 सेंटीमीटर मांगी गई है और इन्हें 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी।
एसटी (ST) वर्ग के पुरुषों के लिए: लंबाई में थोड़ी छूट दी गई है (160 सेमी) और सीने का माप 76.5 से 81.5 सेमी के बीच होना चाहिए।
फॉर्म कैसे भरें?
फॉर्म भरते समय की गई एक छोटी सी लापरवाही भी आपका आवेदन रद्द करवा सकती है। इसलिए इन बातों का खास ध्यान रखें -
1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें ताकि आप पूरी तरह आश्वस्त हो जाएं कि आप योग्य हैं।
2. अपने सभी जरूरी कागजात जैसे आईडी प्रूफ, पते की जानकारी, 12वीं की मार्कशीट और PET 2025 का स्कोरकार्ड अपने पास इकट्ठा कर लें।
3. स्कैन की हुई पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर (हस्ताक्षर) और आईडी प्रूफ पहले से तैयार रखें।
4. फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार ‘Preview’ सेक्शन में जाकर सभी कॉलम को अच्छी तरह से चेक कर लें कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक या गलत जानकारी तो नहीं भर दी है।
5. जब सब कुछ सही लगे, तभी फाइनल सबमिट करें और भविष्य की जरूरत के लिए फाइनल सबमिट किए गए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव