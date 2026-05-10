UP में 209 पदों पर निकली सरकारी भर्ती, PET स्कोर वालों को बड़ा मौका
UPSSSC Havaldar Instructor Recruitment 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 209 पदों पर भर्ती के लिए 12वीं पास और PET-2025 स्कोरकार्ड वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जानिए योग्यता, आयु सीमा, फीस, फिजिकल टेस्ट और आवेदन प्रक्रिया।
UPSSSC Havaldar Instructor Recruitment 2026 : उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने हवलदार इंस्ट्रक्टर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के जरिए कुल 209 पद भरे जाएंगे। खास बात यह है कि आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना और PET-2025 स्कोरकार्ड होना जरूरी है। यह भर्ती होमगार्ड मुख्यालय, उत्तर प्रदेश के तहत निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट UPSSSC पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे।
UPSSSC Havaldar Instructor Recruitment 2026 : कब से शुरू होंगे आवेदन
भर्ती का नोटिफिकेशन 17 अप्रैल 2026 को जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 19 जून 2026 से शुरू होगी। उम्मीदवार 9 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। वहीं फीस जमा करने और फॉर्म सबमिट करने की आखिरी तारीख भी 9 जुलाई ही रखी गई है। अगर आवेदन में कोई गलती रह जाती है तो उम्मीदवार 16 जुलाई 2026 तक उसमें सुधार कर सकेंगे।
UPSSSC Havaldar Instructor Recruitment 2026 : कितने पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 209 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें सामान्य वर्ग के लिए 88 पद, ओबीसी के लिए 57 पद, एससी के लिए 39 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 20 पद और एसटी वर्ग के लिए 5 पद आरक्षित हैं। इसके अलावा महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों और खिलाड़ियों के लिए भी अलग से आरक्षण दिया गया है।
UPSSSC Havaldar Instructor Recruitment 2026 : कौन कर सकता है आवेदन
आवेदन करने वाले उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही उम्मीदवार के पास PET-2025 का स्कोरकार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आयोग ने कुछ वरीयता योग्यताएं भी रखी हैं। जिन उम्मीदवारों ने प्रदेशिक सेना में 2 साल सेवा दी हो, NCC का ‘B’ सर्टिफिकेट हो या होमगार्ड में लगातार 3 साल सेवा का अनुभव हो, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
UPSSSC Havaldar Instructor Recruitment 2026 : आयु सीमा में किसे मिलेगी छूट
भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 40 साल तय की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के मुताबिक आयु सीमा में छूट मिलेगी। महिला उम्मीदवारों, एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 साल तक की छूट दी जाएगी। दिव्यांग उम्मीदवारों और होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए भी अलग से राहत दी गई है।
UPSSSC Havaldar Instructor Recruitment 2026 : सिर्फ 25 रुपये में भर सकेंगे फॉर्म
इस भर्ती में सबसे राहत वाली बात आवेदन शुल्क को लेकर है। सभी वर्गों के उम्मीदवारों को सिर्फ 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। यानी सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी और दिव्यांग सभी के लिए शुल्क एक जैसा रखा गया है।
UPSSSC Havaldar Instructor Recruitment 2026 : फिजिकल टेस्ट में क्या होगा
हवलदार इंस्ट्रक्टर भर्ती में लिखित परीक्षा के साथ फिजिकल टेस्ट भी होगा। पुरुष उम्मीदवारों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी। वहीं महिला उम्मीदवारों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ना होगा। इसके अलावा लंबाई और सीने की माप से जुड़ी शारीरिक मानक परीक्षा भी आयोजित की जाएगी।
UPSSSC Havaldar Instructor Recruitment 2026 : परीक्षा पैटर्न कैसा रहेगा
मुख्य लिखित परीक्षा में कुल 100 सवाल पूछे जाएंगे और परीक्षा 100 अंकों की होगी। पेपर में भारतीय इतिहास, भूगोल, संविधान, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर से जुड़े सवाल शामिल होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और हर गलत जवाब पर एक चौथाई अंक काटे जाएंगे।
UPSSSC Havaldar Instructor Recruitment 2026 : कितनी मिलेगी सैलरी
चयनित उम्मीदवारों को सातवें वेतन आयोग के तहत लेवल-3 का वेतन मिलेगा। सैलरी 21,700 रुपये से शुरू होकर 69,100 रुपये तक जाएगी। इसके अलावा सरकारी नियमों के मुताबिक भत्ते भी दिए जाएंगे।
UPSSSC Havaldar Instructor Recruitment 2026 : चयन प्रक्रिया कैसे होगी
भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत PET-2025 के स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग से होगी। इसके बाद उम्मीदवारों को मुख्य लिखित परीक्षा देनी होगी। लिखित परीक्षा पास करने वालों का फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। अंतिम मेरिट लिखित परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।
UPSSSC Havaldar Instructor Recruitment 2026 : ऐसे करें आवेदन
उम्मीदवार सबसे पहले UPSSSC आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां PET-2025 रजिस्ट्रेशन नंबर और OTP की मदद से लॉगिन करें। इसके बाद आवेदन फॉर्म भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और 25 रुपये फीस जमा करके फॉर्म सबमिट कर दें। फॉर्म जमा करने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखना जरूरी होगा।
UPSSSC Havaldar Instructor Recruitment 2026 : उम्मीदवारों के लिए जरूरी निर्देश
आयोग ने साफ कहा है कि सिर्फ वही उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने PET-2025 परीक्षा दी हो और उनके पास स्कोरकार्ड मौजूद हो। आवेदन भरने से पहले पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना जरूरी है। उम्मीदवारों को अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव रखने की सलाह दी गई है ताकि भर्ती से जुड़ी हर अपडेट समय पर मिल सके।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव