UPSSSC: हवलदार इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा का सिटी स्लिप जारी, ऐसे करें चेक, 22 नवंबर को होगा एग्जाम
जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे अब वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में हवलदार इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी अपडेट है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने हवलदार इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा 2026 की एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है। आयोग ने 12 नवंबर 2026 को यह स्लिप अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे अब वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से उत्तर प्रदेश होमगार्ड मुख्यालय, लखनऊ के अंतर्गत हवलदार इंस्ट्रक्टर के कुल 209 रिक्त पदों को भरा जाएगा।
आयोग की ओर से हवलदार इंस्ट्रक्टर भर्ती की लिखित परीक्षा 22 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी होने से उम्मीदवारों को पहले ही पता चल जाएगा कि उनकी परीक्षा किस शहर में आयोजित की जाएगी। इससे अभ्यर्थी परीक्षा के लिए यात्रा और ठहरने की व्यवस्था समय रहते कर सकेंगे।
एडमिट कार्ड नहीं है सिटी इंटिमेशन स्लिप
उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि सिटी इंटिमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड अलग-अलग डॉक्यूमेंट हैं। सिटी स्लिप में केवल परीक्षा शहर की जानकारी दी गई है। इसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आयोग परीक्षा से 2 या 3 दिन पहले अलग से एडमिट कार्ड जारी करेगा। इसमें परीक्षा केंद्र का पूरा पता और परीक्षा में शामिल होने से जुड़ी जरूरी जानकारियां दी जाएंगी। एडमिट कार्ड जारी होने से जुड़े अपडेट के लिए आप लगातार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहें।
UPSSSC Havaldar Instructor City Intimation Slip 2026: ऐसे करें डाउनलोड
उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स की मदद से अपनी सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।
- सबसे पहले UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट https://upsssc.gov.in/ पर जाएं।
- होमपेज पर दिए गए कैंडिडेट कॉर्नर या लेटेस्ट नोटिफिकेशन सेक्शन में जाएं।
- यहां 'UP Havaldar Instructor City Intimation Slip 2026' के लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद लॉगिन विंडो खुल जाएगी।
- अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
- मांगी गई अन्य जानकारी, जैसे जेंडर और वेरिफिकेशन कोड भरें।
- सभी विवरण भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर आपकी सिटी इंटिमेशन स्लिप दिखाई देगी।
- इसमें आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी चेक करें और स्लिप डाउनलोड कर लें।
यूपी हवलदार इंट्रक्टर परीक्षा का सिटी स्लिप यहां से करें डाउनलोड-
https://upsssc.gov.in/upssscadvdistinti/AdmitCard_wc.aspx?ID=MAIN&L=ac
कैसी होगी चयन की प्रक्रिया और फिजिकल टेस्ट?
उम्मीदवारों का चयन कुल चार चरणों में होगा। सबसे पहले PET 2025 के स्कोर के आधार पर मुख्य लिखित परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्टिंग होगी। इसके बाद 100 अंकों की मुख्य लिखित परीक्षा होगी, जिसे पास करने वालों को फिजिकल मेजरमेंट और एफिशिएंसी टेस्ट (PMT/PST) से गुजरना होगा। फिजिकल टेस्ट के तहत पुरुष उम्मीदवारों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर और महिला उम्मीदवारों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी।
अंतिम चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) के बाद सफल छात्रों को लेवल-3 के तहत 21,700 से 69100 रुपये का शानदार वेतनमान दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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