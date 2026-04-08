यूपी ग्राम पंचायत अधिकारी VDO भर्ती के 1468 पदों के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड प्रक्रिया शुरू; यहां देखें डॉक्यूमेंट की लिस्ट
UPSSSC Gram Panchayat Adhikari Vacancy: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने ग्राम पंचायत अधिकारी (VDO) मुख्य परीक्षा के बाद अब सफल अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड की विंडो ओपन कर दी है।
UPSSSC Gram Panchayat Adhikari Recruitment: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने ग्राम पंचायत अधिकारी (VDO) के 1468 पदों पर भर्ती के लिए चल रही प्रक्रिया को अगले चरण में पहुंचा दिया है। आयोग ने मुख्य परीक्षा के बाद अब सफल अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड की विंडो ओपन कर दी है। यह भर्ती प्रक्रिया अब अपने निर्णायक मोड़ पर है। जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती परीक्षा के विभिन्न चरणों को सफलतापूर्वक पार किया है, उनके लिए यह समय अपनी पात्रता को साबित करने का है।
डॉक्यूमेंट अपलोड प्रक्रिया की शुरुआत
आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, 7 अप्रैल 2026 की शाम से अभ्यर्थियों के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने का लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया गया है। यह उन उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य प्रक्रिया है जिन्होंने मुख्य परीक्षा पास की है और अब अगले चरण के लिए चुने गए हैं।
महत्वपूर्ण तिथियां एक नजर में:
डॉक्यूमेंट अपलोड शुरू होने की तिथि: 7 अप्रैल 2026
मुख्य परीक्षा की तिथि: 27 अप्रैल 2025
प्रारंभिक आवेदन शुरू हुआ था: 23 मई 2023
पदों का विवरण और श्रेणीवार आरक्षण
इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 1468 ग्राम पंचायत अधिकारियों की नियुक्ति की जानी है। रिक्तियों का श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है:
अनारक्षित (UR): 849 पद
अनुसूचित जाति (SC): 356 पद
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 139 पद
ईडब्ल्यूएस (EWS): 117 पद
अनुसूचित जनजाति (ST): 07 पद
डॉक्यूमेंट अपलोड करने का तरीका
अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर दो आसान तरीकों से लॉगिन कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद, अभ्यर्थियों को अपनी शैक्षणिक योग्यता, आईडी प्रूफ और अन्य संबंधित डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी नियमों के अनुसार अपलोड करनी होगी।
व्यक्तिगत विवरण के माध्यम से: इसमें अभ्यर्थी को अपना पेट (PET) रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग, निवास स्थान और श्रेणी दर्ज करनी होगी।
ओटीपी (OTP) के माध्यम से: अभ्यर्थी अपने यूपीएसएसएससी पेट 2022 रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के जरिए भी लॉगिन कर सकते हैं।
डॉक्यूमेंट की लिस्ट -
1. UPSSSC PET स्कोरकार्ड
2. 10वीं कक्षा मार्कशीट
3. 12वीं कक्षा मार्कशीट
4. CCC सर्टिफिकेट
5. जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो तो)
6. EWS प्रमाणपत्र (यदि लागू हो तो)
7. उत्तर प्रदेश निवास प्रमाणपत्र
8. PWD सर्टिफिकेट (यदि लागू हो तो)
9. फोटो आईडी कार्ड (आधार कार्ड, लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड आदि)
10. पासपोर्ट साइज फोटो
11. सिग्नेचर
पात्रता और चयन की शर्तें
इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास UPSSSC PET 2022 का वैलिड स्कोर कार्ड होना अनिवार्य था। इसके अलावा, शैक्षणिक योग्यता के तौर पर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा पास होना और CCC सर्टिफिकेट (या समकक्ष) होना आवश्यक है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल वही अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के पात्र हैं जिन्होंने मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान किया था और परीक्षा में शामिल हुए थे।
अभ्यर्थियों के लिए जरूरी निर्देश
UPSSSC ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले सभी कॉलम को ध्यान से चेक कर लें। डॉक्यूमेंट साफ और क्लियर होने चाहिए। प्रक्रिया पूरी होने के बाद, फाइनल सबमिशन का प्रिंटआउट लेना न भूलें, क्योंकि यह भविष्य में वेरिफिकेशन के समय काम आएगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
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