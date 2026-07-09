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UP Sarkari Naukri 2026: सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, गन्ना सुपरवाइजर के 1182 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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UPSSSC Cane Supervisor Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने गन्ना सुपरवाइजर के 1182 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।

UP Sarkari Naukri 2026: सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, गन्ना सुपरवाइजर के 1182 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू

Up govt jobs 2026 apply online: उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में नौकरी तलाश रहे और विशेषकर कृषि बैकग्राउंड वाले युवाओं के लिए एक बेहद शानदार और बड़ी खुशखबरी आई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग में गन्ना सुपरवाइजर के कुल 1182 रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है। योग्य और इच्छुक अभ्यर्थी आयोग के आधिकारिक पोर्टल upsssc.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं।

क्या हैं जरूरी योग्यताएं और पात्रता की शर्तें?

PET परीक्षा की अनिवार्यता: उम्मीदवार के पास आयोग द्वारा आयोजित की गई प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (UPSSSC PET) का वैध स्कोरकार्ड होना चाहिए। शून्य या नकारात्मक अंक वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे।

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान में स्नातक या इसके समकक्ष कोई अन्य प्रासंगिक डिग्री हासिल की हो। इसके साथ ही, कंप्यूटर संचालन का बुनियादी ज्ञान या सर्टिफिकेट होना भी फायदेमंद रहेगा।

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आयु सीमा और मिलने वाली शानदार सैलरी

आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के मुताबिक, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अन्य आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में विशेष छूट दी जाएगी।

चयनित होने वाले गन्ना पर्यवेक्षकों को बेहद अच्छी सैलरी दी जाएगी। यह पद मैट्रिक्स लेवल-4 के अंतर्गत आता है, जिसमें 25,500 रुपये से 81,100 रुपये का शानदार वेतन दिया जाता है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा मिलने वाले अन्य भत्ते (DA, HRA आदि) भी शामिल होंगे।

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शुल्क कितना है?

इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए आवेदन शुल्क बहुत ही कम रखा गया है। सभी श्रेणियों (General, OBC, EWS, SC, ST) के उम्मीदवारों को ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस के रूप में केवल 25 रुपये का भुगतान करना होगा।

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आवेदन कैसे करें-

आवेदन करने के लिए सबसे पहले आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं। वहां होमपेज पर दिए गए 'Live Advertisements' सेगमेंट में गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती के लिंक पर क्लिक करें। अपने PET रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए लॉगिन करें, फॉर्म में मांगी गई जरूरी जानकारियां दर्ज करें, फोटो-सिग्नेचर अपलोड करें और 25 रुपये का शुल्क भुगतान कर फॉर्म का फाइनल प्रिंटआउट निकाल लें। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए समय रहते अपना आवेदन पूरा कर लें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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