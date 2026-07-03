यूपी में निकली वन रक्षक पदों पर बंपर भर्ती, 12वीं पास कर सकते हैं आवदेन, जानें लास्ट डेट

UPSSSC Forest Guard Wildlife Guard bharti 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्डलाइफ गार्ड भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 708 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

अगर आप उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश में हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्डलाइफ गार्ड भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 708 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc. gov. in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 जुलाई 2026 तक चलेगी। उम्मीदवार इसी तारीख तक आवेदन शुल्क जमा कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर अपने आवेदन फॉर्म में संशोधन भी कर सकेंगे।

उत्तर प्रदेश वनरक्षक और वन्य जीव संरक्षक की यह नई भर्ती उन लोगों के लिए बड़ा मौका है, जो प्रकृति, फील्ड वर्क और सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं। आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यता, उम्र, हाइट संबंधित योग्ताएं पूरी करनी होंगी। जिनकी विस्तृत जानकारी चेक करने के बाद ही फॉर्म भरें।

पद का नाम- रिक्तियां वन रक्षक- 318

वन्य जीव रक्षक- 10

वन रक्षक (विशेष चयन)- 329

वन्य जीव रक्षक (विशेष चयन)- 51

कुल -708

पात्रता क्या है? इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का UPSSSC PET 2025 (प्रारंभिक अर्हता परीक्षा) पास होना जरूरी है। केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास PET 2025 का वैध स्कोर है। साथ ही उम्मीदवार 12वीं पास होना चाहिए।

आयु सीमा- कैंडिडेट की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष हो चुकी हो वो आवेदन के योग्य हैं। वहीं अधिकतम उम्र 40 वर्ष से ज्यादा न हो। उम्र की गणना इस वर्ष की पहली जुलाई के आधार पर की जाएगी। ऊपरी आयुसीमा में रिजर्व कैटेगिरी के कैंडिडेट्स एससी, एसटी और अन्य वर्गों के लिए नियमानुसार छूट दी जाएगी।

हाइट- जनरल/ओबीसी/एससी लड़कों की हाइट 168 सेमी और एसटी की हाइट 160 सेमी तक हो। महिलाओं की हाइट 152 सेमी तय की गई है। इसमें भी एसटी लड़कियों को 5 सेमी की छूट दी जाएगी।

सैलरी- लेवल-02, प्रति माह वेतन (19900-63,200/-तक)

फॉर्म भरने की लास्ट डेट- 20 जुलाई 2026

आवेदन की फीस फॉर्म फीस- महिला और पुरुष उम्मीदवार जो यूपी वनरक्षक की इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते है, अगर वो जनरल/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस कैटेगिरी से हैं तो उन्हें 25 रुपये एप्लिकेशन फीस भरनी होगी। एससी/एसटी/पीएच कैंडिडेट्स के लिए भी यही आवेदन शुल्क है।

चयन प्रक्रिया इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन कई चरणों के आधार पर किया जाएगा। इसमें शामिल हैं—

- PET 2025 के स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग

मुख्य लिखित परीक्षा

फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST)

फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) (जहां लागू होगा)

दस्तावेजों का सत्यापन

मेडिकल परीक्षण

इन सभी चरणों को सफलतापूर्वक पास करने वाले उम्मीदवारों को अंतिम नियुक्ति के लिए चुना जाएगा।

UPSSSC फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्डलाइफ गार्ड भर्ती 2026 के लिए ऐसे करें आवेदन सबसे पहले UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

Forest Guard and Wildlife Guard Recruitment 2026 के लिंक पर क्लिक करें।

PET 2025 रजिस्ट्रेशन डिटेल्स की मदद से लॉग इन करें।

ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।

आवश्यक दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।

ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

सभी जानकारी जांचने के बाद आवेदन फॉर्म सबमिट कर दें।