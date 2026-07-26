UPSSSC Recruitment 2026: फॉरेंसिक साइंस लैब में 208 पदों पर निकली बंपर भर्ती, 27 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन
UPSSSC FSL Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में साइंटिफिक असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट के 208 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। 27 जुलाई से upsssc.gov.in पर PET 2025 पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।
UPSSSC Forensic Science Laboratory Vacancy 2026: साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए एक बेहद खुशखबरी आई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC), लखनऊ ने 'फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी' (FSL) विभाग के तहत भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 208 पदों को भरा जाएगा। यदि आपने यूपीएसएसएससी पीईटी PET 2025 परीक्षा पास की है और साइंस स्ट्रीम से स्नातक किया है, तो यह अवसर आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है।
पदों का ब्यौरा और सैलरी
इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, लखनऊ में दो अलग-अलग श्रेणियों में नियुक्तियां की जाएंगी:
साइंटिफिक असिस्टेंट : इसके लिए कुल 147 पद आरक्षित किए गए हैं। इस पद पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को पे लेवल-6 (₹35,400 से ₹1,12,400) के तहत शानदार वेतन मिलेगा।
लेबोरेटरी असिस्टेंट: इसके तहत कुल 61 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें चयनित अभ्यर्थियों को पे लेवल-4 (₹25,500 से ₹81,100) के अनुसार मानदेय दिया जाएगा।
महत्वपूर्ण तिथियां
यूपीएसएसएससी द्वारा जारी समय-सारिणी के अनुसार, इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 जुलाई 2026 से शुरू हो रही है।
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 17 अगस्त 2026
आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 17 अगस्त 2026
आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि: 24 अगस्त 2026
कौन कर सकता है आवेदन?
इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आयोग ने कुछ अनिवार्य शर्तें तय की हैं:
PET 2025 स्कोरकार्ड: उम्मीदवार का 'UPSSSC PET-2025' में शामिल होना और वैलिड स्कोरकार्ड होना अनिवार्य है, क्योंकि मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्टिंग पीईटी के अंकों के आधार पर ही होगी।
शैक्षणिक योग्यता: संबंधित पद और विषय के अनुसार उम्मीदवार के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस (बॉटनी, जूलोजी, बायोटेक्नोलॉजी आदि) या फॉरेंसिक साइंस में B.Sc की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर विषय से जुड़े पदों के लिए बी.एससी कंप्यूटर साइंस, बी.टेक या NIELIT से 'A' लेवल डिप्लोमा वाले उम्मीदवार भी पात्र हैं।
आयु सीमा और आवेदन शुल्क
आयु सीमा: 1 जुलाई 2026 तक उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के आरक्षित वर्गों (SC/ST/OBC आदि) को राज्य सरकार के नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
आवेदन शुल्क: सभी श्रेणियों (सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और दिव्यांगजन) के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुल्क केवल ₹25 रखा गया है।
चयन प्रक्रिया
अभ्यर्थियों का चयन मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। मुख्य परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें फॉरेंसिक साइंस एवं संबंधित विषय, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी तथा उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे।
आवेदन कैसे करें?
इच्छुक उम्मीदवार 27 जुलाई से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपने PET-2025 रजिस्ट्रेशन संख्या और ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करके आसानी से अपना फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के बाद उसकी एक कॉपी सुरक्षित प्रिंट करके जरूर रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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