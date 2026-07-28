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UPSSSC Excise Constable Result 2026 Direct Link: यूपी आबकारी सिपाही रिजल्ट जारी, 32891 अभ्यर्थी सफल, डाउनलोड लिंक

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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UPSSSC Excise Constable Result Download Link : यूपीएसएसएससी ने आबकारी सिपाही भर्ती के 820 पदों पर मुख्य परीक्षा के लिए रिजल्ट जारी कर दिया है। 32,891 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।

UPSSSC Excise Constable Result Download
यूपी आबकारी सिपाही भर्ती रिजल्ट 2026 जारी

UPSSSC Excise Constable Result Download: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC), लखनऊ ने आबकारी सिपाही भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों का रिजल्ट और कट-ऑफ अंक जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

UPSSSC Excise Constable Result Direct Link

कुल 820 पदों पर होगी भर्ती

आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, इस भर्ती के लिए पहले कुल 722 रिक्त पदों पर आवेदन मांगे गए थे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 जून 2026 को शुरू हुई थी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 जून 2026 तय की गई थी। इसके बाद 23 जून 2026 को जारी एक नोटिस के माध्यम से 98 अतिरिक्त पदों को भी इस भर्ती में शामिल किया गया। इसमें 682 पद सामान्य चयन के और 138 पद विशेष चयन के जोड़े गए। इस प्रकार अब यह भर्ती कुल 820 पदों के लिए आयोजित की जा रही है।

मुख्य परीक्षा के लिए 32,891 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट

प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET-2025) के वास्तविक स्कोर या नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। आबकारी सिपाही के कुल 820 पदों के लिए 32,891 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। पीईटी-2025 में शून्य या नेगेटिव अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है।

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जानें कितना गया कट-ऑफ अंक?

अनारक्षित (General)- 69.13 अंक

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)- 69.13 अंक

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)- 69.13 अंक

अनुसूचित जाति (SC): 66.80 अंक

अनुसूचित जनजाति (ST): 52.86 अंक

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित: 54.28 अंक

सैन्य वियोजित / भूतपूर्व सैनिक: 43.10 अंक

महिला अभ्यर्थी: 69.03 अंक

उत्कृष्ट खिलाड़ी: 50.56 अंक

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शानदार सैलरी पैकेज

आबकारी सिपाही के पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार बेहतरीन सैलरी दी जाएगी। इस पद के लिए वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-3 के तहत 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये प्रति माह तक तय किया गया है। इसके अलावा कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा मिलने वाले अन्य भत्ते और सुविधाएं भी दी जाएंगी।

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रिजल्ट ऐसे करें चेक

रिजल्ट जारी होने के बाद, उम्मीदवार इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

1. वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट (upsssc.gov.in) पर जाएं।

2. रिजल्ट लिंक खोजें: होमपेज पर आपको UPSSSC Excise Constable 2026 रिजल्ट से संबंधित लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।

3. लॉगिन डिटेल्स: अब नए पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग और स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड सही दर्ज करें।

4. लॉगिन करें: सभी जानकारी भरने के बाद 'लॉगिन' बटन पर क्लिक करें।

5. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें: आपका UPSSSC Excise Constable रिजल्ट (स्कोरकार्ड) स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

6. इसे अच्छे से चेक करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट या PDF कॉपी डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।

Prachi

लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

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प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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