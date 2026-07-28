UPSSSC Excise Constable Result 2026 Direct Link: यूपी आबकारी सिपाही रिजल्ट जारी, 32891 अभ्यर्थी सफल, डाउनलोड लिंक
UPSSSC Excise Constable Result Download Link : यूपीएसएसएससी ने आबकारी सिपाही भर्ती के 820 पदों पर मुख्य परीक्षा के लिए रिजल्ट जारी कर दिया है। 32,891 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।
UPSSSC Excise Constable Result Download: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC), लखनऊ ने आबकारी सिपाही भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों का रिजल्ट और कट-ऑफ अंक जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
कुल 820 पदों पर होगी भर्ती
आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, इस भर्ती के लिए पहले कुल 722 रिक्त पदों पर आवेदन मांगे गए थे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 जून 2026 को शुरू हुई थी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 जून 2026 तय की गई थी। इसके बाद 23 जून 2026 को जारी एक नोटिस के माध्यम से 98 अतिरिक्त पदों को भी इस भर्ती में शामिल किया गया। इसमें 682 पद सामान्य चयन के और 138 पद विशेष चयन के जोड़े गए। इस प्रकार अब यह भर्ती कुल 820 पदों के लिए आयोजित की जा रही है।
मुख्य परीक्षा के लिए 32,891 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट
प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET-2025) के वास्तविक स्कोर या नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। आबकारी सिपाही के कुल 820 पदों के लिए 32,891 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। पीईटी-2025 में शून्य या नेगेटिव अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है।
जानें कितना गया कट-ऑफ अंक?
अनारक्षित (General)- 69.13 अंक
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)- 69.13 अंक
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)- 69.13 अंक
अनुसूचित जाति (SC): 66.80 अंक
अनुसूचित जनजाति (ST): 52.86 अंक
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित: 54.28 अंक
सैन्य वियोजित / भूतपूर्व सैनिक: 43.10 अंक
महिला अभ्यर्थी: 69.03 अंक
उत्कृष्ट खिलाड़ी: 50.56 अंक
शानदार सैलरी पैकेज
आबकारी सिपाही के पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार बेहतरीन सैलरी दी जाएगी। इस पद के लिए वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-3 के तहत 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये प्रति माह तक तय किया गया है। इसके अलावा कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा मिलने वाले अन्य भत्ते और सुविधाएं भी दी जाएंगी।
रिजल्ट ऐसे करें चेक
रिजल्ट जारी होने के बाद, उम्मीदवार इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
1. वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट (upsssc.gov.in) पर जाएं।
2. रिजल्ट लिंक खोजें: होमपेज पर आपको UPSSSC Excise Constable 2026 रिजल्ट से संबंधित लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
3. लॉगिन डिटेल्स: अब नए पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग और स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड सही दर्ज करें।
4. लॉगिन करें: सभी जानकारी भरने के बाद 'लॉगिन' बटन पर क्लिक करें।
5. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें: आपका UPSSSC Excise Constable रिजल्ट (स्कोरकार्ड) स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
6. इसे अच्छे से चेक करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट या PDF कॉपी डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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