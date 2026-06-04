UP Excise Constable Bharti 2026: 12वीं पास के लिए एक्साइज कांस्टेबल के 722 पदों पर भर्ती, सैलरी 63,200 तक
UP Sarkari Naukri Alert 2026: यूपी में 12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का बड़ा मौका! UPSSSC ने एक्साइज कांस्टेबल के 722 पदों पर भर्ती शुरू कर दी है। खाकी वर्दी पहनने के इच्छुक उम्मीदवार फौरन ऑनलाइन आवेदन करें।
UPSSSC Excise Constable Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खाकी वर्दी पहनने और सरकारी नौकरी पाने का एक और शानदार अवसर आ गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने आबकारी विभाग में एक्साइज कांस्टेबल के 722 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के तहत चुने गए उम्मीदवारों को बेहतरीन सैलरी पैकेज के साथ राज्य सरकार में सेवा करने का मौका मिलेगा।
शानदार सैलरी पैकेज और पदों का पूरा विवरण
आबकारी सिपाही के पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार बेहतरीन सैलरी दी जाएगी। इस पद के लिए वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-3 के तहत 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये प्रति माह तक तय किया गया है। इसके अलावा कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा मिलने वाले अन्य भत्ते और सुविधाएं भी दी जाएंगी। युवाओं के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक करियर शुरू करने का यह एक बेहतरीन जरिया है।
कौन कर सकता है अप्लाई?
शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट (12वीं कक्षा) या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
UPSSSC PET अनिवार्य: इस भर्ती में केवल वही अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं, जो आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) में शामिल हुए हों और जिनके पास वैलिड स्कोरकार्ड हो। शॉर्टलिस्टिंग पीईटी के अंकों के आधार पर ही की जाएगी।
आयु सीमा: आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणियों (ओबीसी, एससी, एसटी) के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में विशेष छूट दी जाएगी।
आवेदन कैसे करें और क्या है जरूरी तारीखें?
योग्य और इच्छुक उम्मीदवार यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने के स्टेप्स बेहद आसान हैं:
- सबसे पहले आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर दिए गए 'Live Advertisements' सेक्शन में आबकारी सिपाही भर्ती के लिंक पर क्लिक करें।
3. अपने पीईटी (PET) रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए लॉगिन करें और फॉर्म में मांगी गई सभी जरूरी जानकारियां ध्यानपूर्वक भरें।
4. अपनी फोटो, सिग्नेचर अपलोड करें और निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दें। अंत में फॉर्म का एक प्रिंटआउट जरूर अपने पास रख लें।
छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना समय पर अपना फॉर्म भर लें, ताकि अंतिम दिनों में वेबसाइट पर सर्वर डाउन होने जैसी समस्या का सामना न करना पड़े।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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