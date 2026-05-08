यूपी में होगी 722 आबकारी सिपाही भर्ती, 12वीं पास युवा कस लें कमर; आवेदन कब से
UPSSSC ने 722 आबकारी सिपाही पदों पर भर्ती निकाली है। अगर आप भी 12वीं पास हैं और यूपी में एक इज्जतदार नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए खुशखबरी है।
उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी ने आबकारी सिपाही भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के जरिए कुल 722 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। खास बात यह है कि जिन उम्मीदवारों ने PET-2025 परीक्षा पास की है, वही इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। आयोग की तरफ से जारी सूचना के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 जून 2026 से शुरू होगी और 24 जून 2026 तक चलेगी। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट UPSSSC Official Website पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।
भर्ती में कितनी सीटें हैं
इस भर्ती अभियान में आबकारी सिपाही के कुल 722 पद शामिल किए गए हैं। इनमें अलग-अलग वर्गों के लिए आरक्षण भी तय किया गया है। सामान्य वर्ग के लिए 246 पद, ओबीसी के लिए 165 पद, एससी के लिए 128 पद और एसटी वर्ग के लिए 12 पद रखे गए हैं। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए भी सीटें निर्धारित की गई हैं। आयोग ने 110 पद विशेष चयन श्रेणी के तहत भी शामिल किए हैं।
कौन कर सकता है आवेदन
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही उम्मीदवार के पास PET-2025 का वैध स्कोर कार्ड होना भी अनिवार्य रखा गया है। जिन उम्मीदवारों ने PET परीक्षा में शून्य या निगेटिव अंक हासिल किए हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा।
आयु सीमा क्या रखी गई है
आयोग के नोटिफिकेशन के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 40 साल होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट भी मिलेगी।
आवेदन फीस कितनी देनी होगी
इस भर्ती के लिए सभी वर्गों के उम्मीदवारों को केवल 25 रुपये प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। फीस का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI और SBI e-Challan के जरिए किया जा सकेगा।
चयन प्रक्रिया कैसे होगी
इस भर्ती में चयन कई चरणों में किया जाएगा। सबसे पहले PET-2025 के स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों को मुख्य लिखित परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद मुख्य परीक्षा आयोजित होगी जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और हर गलत उत्तर पर 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी लागू रहेगी।
मुख्य परीक्षा में इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान, करेंट अफेयर्स, डेटा इंटरप्रिटेशन और उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग से जुड़े कानूनों से सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े प्रश्न भी शामिल होंगे।
फिजिकल टेस्ट भी देना होगा
लिखित परीक्षा के बाद उम्मीदवारों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। पुरुष उम्मीदवारों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी होगी, जबकि महिला उम्मीदवारों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए लंबाई 167.6 सेंटीमीटर और महिला उम्मीदवारों के लिए सामान्य वर्ग में 152 सेंटीमीटर लंबाई तय की गई है। एससी और एसटी महिला उम्मीदवारों को लंबाई में कुछ छूट दी गई है।
सैलरी कितनी मिलेगी
चयनित उम्मीदवारों को लेवल-2 पे स्केल के तहत 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये तक वेतन मिलेगा। इसके अलावा सरकारी नौकरी के तहत मिलने वाले दूसरे भत्तों का लाभ भी मिलेगा।
आवेदन कैसे करना होगा
उम्मीदवारों को सबसे पहले आयोग की वेबसाइट पर जाकर Live Advertisement सेक्शन में जाना होगा। वहां PET-2025 रजिस्ट्रेशन नंबर और OTP के जरिए लॉगिन करना होगा। इसके बाद आवेदन फॉर्म भरना होगा और फीस जमा करनी होगी। आवेदन सफल होने के बाद उम्मीदवार फाइनल फॉर्म का प्रिंट आउट भी निकाल सकेंगे।
उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह
आयोग ने साफ कहा है कि भर्ती से जुड़ी सभी जानकारी, एडमिट कार्ड और रिजल्ट केवल आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। ऐसे में उम्मीदवारों को किसी फर्जी सूचना से बचते हुए नियमित रूप से वेबसाइट चेक करते रहने की सलाह दी गई है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव