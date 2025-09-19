UPSSSC Exam dates : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी की वनरक्षक समेत 3 भर्ती परीक्षाओं की तिथियां

UPSSSC Exam dates : वनरक्षक एवं जीव रक्षक मुख्य परीक्षा 9 नवंबर को 10 से 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। नक्शानवीस व मानचित्रक भर्ती परीक्षा 23 नवंबर को 10 से 12 बजे तक होगी।

UPSSSC Exam dates : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने तीन अहम भर्ती परीक्षाओं की तिथियां जारी की हैं। चयन आयोग ने ये तीनों रिक्रूटमेंट एग्जाम नवंबर माह में निर्धारित किए हैं। वनरक्षक एवं जीव रक्षक मुख्य परीक्षा 9 नवंबर को 10 से 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। नक्शानवीस व मानचित्रक भर्ती परीक्षा 23 नवंबर को 10 से 12 बजे तक होगी। आशुलिपिक भर्ती परीक्षा 23 नवंबर को अपराह्न 3 से 5 बजे तक होगी।

वनरक्षक और वन्य जीव रक्षक के 709 पदों पर भर्ती

वनरक्षक और वन्य जीव रक्षक के 709 पदों पर भर्ती होगी। वनरक्षक की 693 और वन्य जीव रक्षक की 16 वैकेंसी हैं। इसके आवेदन 2023 में लिए गए थे। वन रक्षक के कुल पदों में 333 अनारक्षित, 189 अनुसूचित जाति, पांच अनुसूचित जनजाति, 97 अन्य पिछड़ा वर्ग और 69 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पद हैं। वन्य जीव रक्षक में अनारक्षित वर्ग के आठ, अनुसूचित जाति तीन, पिछड़ा वर्ग चार और आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए एक पद है। मुख्य लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।

वेतन - इन पदों पर नियुक्ति के बाद अभ्यर्थी को 5200 रुपये- 20200 रुपये (ग्रेड पे 1900/-), लेवल-2 के आधार पर मिलेगा।

कद काठी संबंधी योग्यता लंबाई - कम से कम 168 सेमी हो। एससी एसटी को लंबाई में 8 सेमी की छूट।

सीना फुलाव - 84 सेमी । एससी एसटी को 2 सेमी की छूट। 5 सेमी का फुलाव अनिवार्य।

महिला- कम से कम 152 सेमी हो। एससी एसटी को लंबाई में 5 सेमी की छूट।

फिजिकल टेस्ट -10 किग्रा वजन के साथ 4 घंटे में 25 किमी की दौड़ पूरी करनी होगी।

- महिलाओं को 4 घंटे में 14 किमी की दौड़ पूरी करनी होगी।