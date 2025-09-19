UPSSSC Exam dates : UPSSC UP released forest guard and other 2 recruitment exams dates vacancy after pet result UPSSSC Exam dates : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी की वनरक्षक समेत 3 भर्ती परीक्षाओं की तिथियां, Career Hindi News - Hindustan
UPSSSC Exam dates : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी की वनरक्षक समेत 3 भर्ती परीक्षाओं की तिथियां

UPSSSC Exam dates : वनरक्षक एवं जीव रक्षक मुख्य परीक्षा 9 नवंबर को 10 से 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। नक्शानवीस व मानचित्रक भर्ती परीक्षा 23 नवंबर को 10 से 12 बजे तक होगी।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 07:28 AM
UPSSSC Exam dates : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने तीन अहम भर्ती परीक्षाओं की तिथियां जारी की हैं। चयन आयोग ने ये तीनों रिक्रूटमेंट एग्जाम नवंबर माह में निर्धारित किए हैं। वनरक्षक एवं जीव रक्षक मुख्य परीक्षा 9 नवंबर को 10 से 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। नक्शानवीस व मानचित्रक भर्ती परीक्षा 23 नवंबर को 10 से 12 बजे तक होगी। आशुलिपिक भर्ती परीक्षा 23 नवंबर को अपराह्न 3 से 5 बजे तक होगी।

वनरक्षक और वन्य जीव रक्षक के 709 पदों पर भर्ती

वनरक्षक और वन्य जीव रक्षक के 709 पदों पर भर्ती होगी। वनरक्षक की 693 और वन्य जीव रक्षक की 16 वैकेंसी हैं। इसके आवेदन 2023 में लिए गए थे। वन रक्षक के कुल पदों में 333 अनारक्षित, 189 अनुसूचित जाति, पांच अनुसूचित जनजाति, 97 अन्य पिछड़ा वर्ग और 69 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पद हैं। वन्य जीव रक्षक में अनारक्षित वर्ग के आठ, अनुसूचित जाति तीन, पिछड़ा वर्ग चार और आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए एक पद है। मुख्य लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।

वेतन - इन पदों पर नियुक्ति के बाद अभ्यर्थी को 5200 रुपये- 20200 रुपये (ग्रेड पे 1900/-), लेवल-2 के आधार पर मिलेगा।

कद काठी संबंधी योग्यता

लंबाई - कम से कम 168 सेमी हो। एससी एसटी को लंबाई में 8 सेमी की छूट।

सीना फुलाव - 84 सेमी । एससी एसटी को 2 सेमी की छूट। 5 सेमी का फुलाव अनिवार्य।

महिला- कम से कम 152 सेमी हो। एससी एसटी को लंबाई में 5 सेमी की छूट।

फिजिकल टेस्ट

-10 किग्रा वजन के साथ 4 घंटे में 25 किमी की दौड़ पूरी करनी होगी।

- महिलाओं को 4 घंटे में 14 किमी की दौड़ पूरी करनी होगी।

PET रिजल्ट के बाद यूपी में 44000 पदों पर होंगी भर्तियां

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 44778 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव मिल चुका है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा-2025 पीईटी का परिणाम ( UPSSSC PET Result 2025 ) जारी होने के बाद इन्हें भरने के लिए आवेदन लिए जाएंगे। राज्य सरकार ने समूह ‘ग’ तक के पदों को भरने का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दे रखा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी विभागों को ऑनलाइन पोर्टल ई-अधियाचन के माध्यम से भर्तियों का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया है। आयोग द्वारा शासन को उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक उसे 868 भर्तियों के प्रस्ताव मिले हैं। इनमें कुल 44778 पद हैं। इस बार सर्वाधिक लेखपाल भर्ती के लिए प्रस्ताव हैं। लेखपाल के 7994, तकनीकी सेवा के 5431, कनिष्ठ सहायक के 4582 अधिशासी अधिकारी के 320 पदों के प्रस्ताव आयोग को मिल चुके हैं। मत्स्य अधिकारी के 105, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के 397, बीजीसी तकनीशियन के 255, कंपाउंडर 560, आबकारी सिपाही 564, सहायक विकास अधिकारी 545, सहायक बोरिंग तकनीशियन 419 पद हैं। मानचित्रकार, स्पर्श दृष्टिबाधित प्रशिक्षण स्नातक अध्यापक, अधीक्षक कार्यशाला, सहायक सांख्यिकीय अधिकारी-मत्स्य निरीक्षक के प्रस्ताव आयोग को मिले हैं।

