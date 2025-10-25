Hindustan Hindi News
UPSSSC Exam dates : यूपी में ग्रुप सी के 17000 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा नवंबर से, देखें एग्जाम कैलेंडर

संक्षेप: यूपीएसएसएससी ने आठ भर्तियों के लिए लिखित व टाइपिंग परीक्षा तिथियां जारी कर दी है। वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक भर्ती के लिए परीक्षा 9 नवंबर को 10 से 12 बजे तक होगी।

Sat, 25 Oct 2025 05:50 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, विशेष संवाददाता, लखनऊ
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आठ भर्तियों के लिए लिखित व टाइपिंग परीक्षा का कार्यक्रम शुक्रवार को जारी कर दिया है। यह परीक्षा नवंबर लेकर फरवरी 2026 तक कराई जाएगी। इसके मुताबिक करीब 17 हजार पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो जाएगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल की ओर से कार्यक्रम जारी किया गया। वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक भर्ती के लिए परीक्षा 9 नवंबर को 10 से 12 बजे तक होगी। नक्शानवीस व मानचित्रक के लिए 16 नवंबर को परीक्षा होगी।

यूपीएसएसएससी आशुलिपिक की लिखित परीक्षा भी 16 नवंबर को दूसरी पाली में 3 से 5 बजे तक होगी। कनिष्ठ सहायक भर्ती के लिए टाइपिंग परीक्षा 22 नवंबर को होगी। सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर ग्रेड तीन के 5370 पदों पर भर्ती के लिए टाइपिंग परीक्षा 23 नवंबर से 17 दिसंबर तक होगी। स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) 5272 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 11 जनवरी 2026 को होगी। आशुलिपिक भर्ती की परीक्षा 18 जनवरी 2026 को होगी। कनिष्ठ सहायक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 1 फरवरी 2026 को होगी।

कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा पहली नवंबर को

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कंप्यूटर आपरेटर ग्रेड ए भर्ती की लिखित परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। बोर्ड के मुताबिक कंप्यूटर आपरेटर की परीक्षा एक नवंबर को 10 जिलों में होगी। परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर परीक्षा तिथि के तीन दिन पहले प्रवेश पत्र डाउनलोड करने होंगे। वेबसाइट पर ही आवंटित जिले का नाम शुक्रवार से पता किया जा सकता है। पुलिस में पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय),पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक) एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) पदों पर सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा 2 नवंबर को होगी।

