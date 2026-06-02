Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

UPSSSC Calendar 2026: यूपीएसएसएससी का परीक्षा कैलेंडर जारी, जून से सितंबर तक देखें पूरा शेड्यूल

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
share

UPSSSC Exam Calendar 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है।

UPSSSC Calendar 2026: यूपीएसएसएससी का परीक्षा कैलेंडर जारी, जून से सितंबर तक देखें पूरा शेड्यूल

UPSSSC Exam Calendar 2026: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों प्रतियोगी छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं, शारीरिक दक्षता परीक्षाओं और इंटरव्यू का वार्षिक कैलेंडर आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। इस नए कैलेंडर में जून से लेकर सितंबर तक होने वाले सभी प्रमुख विभागों के पदों की परीक्षाओं की तारीखें घोषित की गई हैं। इससे उत्तर प्रदेश के युवाओं को अपनी तैयारी की रणनीति बनाने के लिए एक स्पष्ट समयसीमा मिल गई है।

जून से सितंबर के बीच होंगी ये बड़ी मुख्य परीक्षाएं

कैलेंडर के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में आयोग ने जून से सितंबर 2026 के बीच आयोजित होने वाली कई नई मुख्य परीक्षाओं की संभावित समय-सारणी का ऐलान किया है। इसके तहत आने वाले महीनों में जिन प्रमुख पदों के लिए लिखित परीक्षा की तारीखें निर्धारित होने जा रही हैं, उनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

लेखपाल और कनिष्ठ सहायक : कनिष्ठ सहायक भर्ती के लिए आवश्यक टाइपिंग टेस्ट को मई/जून के मध्य से शुरू करने की योजना है।

ये भी पढ़ें:UPPSC APO मुख्य परीक्षा की तारीखें घोषित! 28 जून से शुरू होगा एग्जाम

फार्मासिस्ट और बीसीजी तकनीशियन: चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत तकनीकी वर्ग के इन पदों के लिए विशेष मुख्य परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संयुक्त संवर्ग: उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता (जूनियर इंजीनियर), वैज्ञानिक सहायक और लेखाकार जैसे विभिन्न 115 पदों के लिए परीक्षा की तिथि 29 जून 2026 तय की गई है।

संबद्ध तकनीकी एवं अन्य पद: सहायक सांख्यिकीय अधिकारी, प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी, सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा तथा आबकारी सिपाही पदों की मुख्य परीक्षाओं को भी इसी अवधि के दौरान पूरा कराया जाएगा।

ये भी पढ़ें:लोअर पीसीएस के 2285 पदों के लिए कल से शुरू हो रहे आवेदन, क्या है योग्यता

UPSSSC परीक्षा कैलेंडर 2026-

वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा (चिकित्सा परीक्षा)- 15 जून, 2026से

20 जून, 2026 तक

भेषजिक मुख्य परीक्षा- 29 जून 2026

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (संयुक्त संवर्ग) मुख्य परीक्षा- 29 जून 2026

बीसीजी तकनीशियन मुख्य परीक्षा - 30 जून 2026

सहायक बोरिंग तकनीशियन मुख्य परीक्षा- 12 जुलाई 2026

सहायक सांख्यिकीय अधिकारी/ सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकीय) मुख्य

परीक्षा - 26 जुलाई 2026

सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा (स्नातक स्तरीय) मुख्य परीक्षा - 23 अगस्त 2026

आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा - 20 सितंबर 2026

UPSSSC Exam Calendar 2026 Link

ये भी पढ़ें:यूपी PGT भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी; 2,253 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए सफल

पीईटी स्कोर के आधार पर ही शॉर्टलिस्ट होंगे उम्मीदवार

आयोग ने स्पष्ट किया है कि कैलेंडर में दी गई इन सभी मुख्य परीक्षाओं में केवल वही अभ्यर्थी शामिल होने के पात्र माने जा रहे हैं, जिनके पास प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) का वैलिड स्कोरकार्ड उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार, पीईटी की कट-ऑफ लिस्ट के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए योग्य छात्र ही आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर इन परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
Upsssc Exam Date
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन , CBSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।