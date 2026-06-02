UPSSSC Calendar 2026: यूपीएसएसएससी का परीक्षा कैलेंडर जारी, जून से सितंबर तक देखें पूरा शेड्यूल
UPSSSC Exam Calendar 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है।
UPSSSC Exam Calendar 2026: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों प्रतियोगी छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं, शारीरिक दक्षता परीक्षाओं और इंटरव्यू का वार्षिक कैलेंडर आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। इस नए कैलेंडर में जून से लेकर सितंबर तक होने वाले सभी प्रमुख विभागों के पदों की परीक्षाओं की तारीखें घोषित की गई हैं। इससे उत्तर प्रदेश के युवाओं को अपनी तैयारी की रणनीति बनाने के लिए एक स्पष्ट समयसीमा मिल गई है।
जून से सितंबर के बीच होंगी ये बड़ी मुख्य परीक्षाएं
कैलेंडर के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में आयोग ने जून से सितंबर 2026 के बीच आयोजित होने वाली कई नई मुख्य परीक्षाओं की संभावित समय-सारणी का ऐलान किया है। इसके तहत आने वाले महीनों में जिन प्रमुख पदों के लिए लिखित परीक्षा की तारीखें निर्धारित होने जा रही हैं, उनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
लेखपाल और कनिष्ठ सहायक : कनिष्ठ सहायक भर्ती के लिए आवश्यक टाइपिंग टेस्ट को मई/जून के मध्य से शुरू करने की योजना है।
फार्मासिस्ट और बीसीजी तकनीशियन: चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत तकनीकी वर्ग के इन पदों के लिए विशेष मुख्य परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संयुक्त संवर्ग: उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता (जूनियर इंजीनियर), वैज्ञानिक सहायक और लेखाकार जैसे विभिन्न 115 पदों के लिए परीक्षा की तिथि 29 जून 2026 तय की गई है।
संबद्ध तकनीकी एवं अन्य पद: सहायक सांख्यिकीय अधिकारी, प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी, सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा तथा आबकारी सिपाही पदों की मुख्य परीक्षाओं को भी इसी अवधि के दौरान पूरा कराया जाएगा।
UPSSSC परीक्षा कैलेंडर 2026-
वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा (चिकित्सा परीक्षा)- 15 जून, 2026से
20 जून, 2026 तक
भेषजिक मुख्य परीक्षा- 29 जून 2026
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (संयुक्त संवर्ग) मुख्य परीक्षा- 29 जून 2026
बीसीजी तकनीशियन मुख्य परीक्षा - 30 जून 2026
सहायक बोरिंग तकनीशियन मुख्य परीक्षा- 12 जुलाई 2026
सहायक सांख्यिकीय अधिकारी/ सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकीय) मुख्य
परीक्षा - 26 जुलाई 2026
सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा (स्नातक स्तरीय) मुख्य परीक्षा - 23 अगस्त 2026
आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा - 20 सितंबर 2026
पीईटी स्कोर के आधार पर ही शॉर्टलिस्ट होंगे उम्मीदवार
आयोग ने स्पष्ट किया है कि कैलेंडर में दी गई इन सभी मुख्य परीक्षाओं में केवल वही अभ्यर्थी शामिल होने के पात्र माने जा रहे हैं, जिनके पास प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) का वैलिड स्कोरकार्ड उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार, पीईटी की कट-ऑफ लिस्ट के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए योग्य छात्र ही आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर इन परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
लेखक के बारे मेंPrachi
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