UPSSSC Exam Calendar 2026: यूपीएसएसएससी का कैलेंडर जारी, अक्टूबर में PET
UPSSSC Exam Calendar 2026 जारी हो गया है। अगस्त से दिसंबर 2026 तक होने वाली सभी प्रमुख भर्ती परीक्षाओं, PET-2026, ग्राम पंचायत अधिकारी, आबकारी सिपाही, वन रक्षक, लेखा परीक्षक और अन्य परीक्षाओं की पूरी डेट शीट यहां जानें।
UPSSSC Exam Calendar 2026: यूपी में सरकारी नौकरी का ख्वाब देखने वाले अभ्यर्थियों की इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने भर्ती परीक्षाओं का पूरा रोडमैप जारी कर दिया है। आयोग ने आबकारी सिपाही, वन रक्षक, लेखा परीक्षक, ग्राम पंचायत अधिकारी या PET-2026 जैसी बड़ी परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। आयोग ने अगस्त से दिसंबर 2026 तक होने वाली परीक्षाओं, टंकण परीक्षाओं और साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस कार्यक्रम में अगस्त से दिसंबर 2026 तक निर्धारित परीक्षाओं की तारीखें शामिल हैं।
अक्टूबर में PET 2026 की परीक्षा
इस कैलेंडर में जारी सबसे बड़ी परीक्षा यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET-2026) की बात करें तो यह अक्टूबर 2026 में निर्धारित है। यही परीक्षा आने वाले समय में होने वाली कई भर्तियों का आधार बनेगी। इसके अलावा अनुदेशक मशीनिस्ट पद के लिए साक्षात्कार भी इसी महीने आयोजित किया जाएगा।
अगस्त में होंगी ये परीक्षाएं
अगस्त 2026 में आयोग विभिन्न अनुदेशक पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित करेगा। इस दौरान अनुदेशक फिटर, अनुदेशक ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल) और अनुदेशक आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम मेंटेनेंस जैसे पदों के अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद सितंबर का महीना परीक्षाओं के लिहाज से सबसे व्यस्त रहने वाला है। 1 सितंबर से आशुलिपिक मुख्य परीक्षा (2022 एवं 2023) की हिंदी आशुलेखन एवं टंकण परीक्षा शुरू होगी। 20 सितंबर को सुबह आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा और उसी दिन दोपहर में होम्योपैथिक (आयुर्वेदिक) मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। 27 सितंबर को सुबह वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा होगी, जबकि दोपहर में विधि विज्ञान प्रयोगशाला (संयुक्त वर्ग) की मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है। इसी महीने अनुदेशक मैकेनिक (डीजल इंजन) और अनुदेशक टर्नर पदों के साक्षात्कार भी आयोजित किए जाएंगे।
नवंबर में चार बड़ी परीक्षाएं निर्धारित
नवंबर में आयोग लगातार चार बड़ी मुख्य परीक्षाएं आयोजित करेगा। 22 नवंबर को सुबह प्लाटून कमांडर एवं ब्लॉक ऑर्गेनाइजर मुख्य परीक्षा होगी, जबकि उसी दिन दोपहर में हवलदार प्रशिक्षक मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद 29 नवंबर को सुबह ग्राम पंचायत अधिकारी (ग्राम पर्यवेक्षक) मुख्य परीक्षा और दोपहर में मोहर्रिर मुख्य परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है।
साल के आखिरी महीने दिसंबर में भी परीक्षाओं का सिलसिला जारी रहेगा। 20 दिसंबर को सुबह लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार मुख्य परीक्षा होगी, जबकि उसी दिन दोपहर में विधान भवन रक्षक एवं विधान भवन अग्निक/अग्निरक्षक मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके अलावा कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा की टंकण परीक्षा भी दिसंबर 2026 में प्रस्तावित है।
इन बातों का रखें ध्यान
गौरतलब है कि आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि परीक्षा कैलेंडर प्रस्तावित है और प्रशासनिक या अन्य विशेष परिस्थितियों में तिथियों में बदलाव संभव है। इसलिए उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाले नवीनतम नोटिस और अपडेट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखनी चाहिए ताकि किसी भी बदलाव की जानकारी समय रहते मिल सके।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव