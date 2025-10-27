Hindustan Hindi News
UPSSSC Exam Calendar 2025-26: यूपीएसएसएससी परीक्षा कैलेंडर 2025-26 जारी, 9 नवंबर से शुरू होंगी परीक्षाएं

Mon, 27 Oct 2025 05:40 PM
UPSSSC Exam Calendar 2025-26: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ा ऐलान किया है। आयोग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए अपना परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर के अनुसार परीक्षाएं 9 नवंबर 2025 से शुरू हो जाएगी।

उम्मीदवार UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर यह पूरा शेड्यूल देख और डाउनलोड कर सकते हैं। यह कैलेंडर छात्रों को उनकी आगामी परीक्षाओं की तारीखें जानने और अपनी तैयारी की स्ट्रैटिजी बनाने में मदद करेगा।

प्रमुख परीक्षाओं की तारीखें-

आयोग द्वारा जारी किए गए कैलेंडर के अनुसार परीक्षाओं की शुरुआत 9 नवंबर 2025 को वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा-2025 के साथ होगी, जो सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी।

इसके बाद, 16 नवंबर 2025 को दो महत्वपूर्ण परीक्षाएं होंगी। ड्राफ्ट्समैन एवं मानचित्रकार मुख्य परीक्षा 2025 जो सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी। स्टेनोग्राफर मुख्य परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी।

दिसंबर 2025 और जनवरी-फरवरी 2026 में भी कई प्रमुख परीक्षाएं निर्धारित हैं-

जूनियर असिस्टेंट मुख्य परीक्षा (टाइपिंग टेस्ट): 22 नवंबर 2025 को होगा।

कंबाइंड जूनियर असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क एवं असिस्टेंट लेवल-3 मुख्य परीक्षा (टाइपिंग टेस्ट): यह परीक्षा 23 नवंबर 2025 से 17 दिसंबर 2025 तक चलेगी।

स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) मुख्य परीक्षा: 11 जनवरी 2026 को आयोजित होगी।

जूनियर असिस्टेंट मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा): 1 फरवरी 2026 को आयोजित होगी।

UPSSSC Exam Calendar 2025-26: कैलेंडर डाउनलोड कैसे करें-

सभी उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं। होम पेज पर "UPSSSC परीक्षा कैलेंडर 2025-26" लिंक पर क्लिक करें। पीडीएफ फाइल खुल जाएगी, जिसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट लिया जा सकता है।

ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

