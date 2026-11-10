यूपी में संयुक्त अवर अधीनस्थ के 1784 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन, 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएसएसएससी 12 विभागों में संयुक्त अवर अधीनस्थ के 1784 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। ये सभी पद इंटरमीडिएट स्तर के हैं। भर्ती के लिए आवेदन आज यानी 10 नवंबर से शुरू होगा। आवेदन की आखिरी तारीख एक दिसंबर निर्धारित की गई है।

उत्तर प्रदेश में 12वीं पास सरकारी नौकरी तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएसएसएससी 12 विभागों में संयुक्त अवर अधीनस्थ के 1784 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। ये सभी पद इंटरमीडिएट स्तर के हैं। भर्ती के लिए आवेदन आज यानी 10 नवंबर से शुरू होगा। आवेदन की आखिरी तारीख एक दिसंबर निर्धारित की गई है। इसमें किसी भी तरह का संशोधन 8 दिसंबर तक किया जा सकेगा। इच्छुक व पात्र उम्मीदवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://upsssc.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। बता दें कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी-2025) वाले आवेदन के लिए पात्र होंगे। आयोग ने साफ कहा है कि आवेदन से पहले पूरी अधिसूचना ध्यान से पढ़ लें। जल्दबाजी में की गई एक गलती पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। आयोग ने इस भर्ती से जुड़ा आधिकारिक नोटिफिकेशन 16 अक्टूबर 2026 को ही जारी कर दिया था।

पीईटी पास होना जरूरी सबसे अहम बात यह है। मुख्य परीक्षा में वही उम्मीदवार बैठ पाएंगे जिन्होंने पीईटी पास किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पीईटी 2025 की परीक्षा बीते साल सितंबर में हुई थी। अगर आपके पास पीईटी का स्कोरकार्ड नहीं है तो आगे की राह मुश्किल है।

पदों का विभागवार विवरण वाणिज्य कर संग्रह अमीन के 235, भूमि अर्जन अमीन 187, भंडार पाल एवं लिपिक 118, भंडार पाल एवं लिपिक विशेष चयन दो, सहकारी कृषि पर्यवेक्षक 50, गृहमाता पांच, सारणीयक (टेबुलेटर) 14, समाज कल्याण पर्यवेक्षक 137, ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्याण 525, ग्राम पंचायत अधिकारी 508, फार्म लिपिक दो और बिक्रीकर्ता के एक पद हैं।

आवेदन शुल्क पीईटी-2025 के नार्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मेरिट से अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शार्टलिस्ट किया जाएगा। सभी वर्गों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क 25 रुपये है।

किस विभाग में कौन सा पद इंटर पास होना लगभग सभी पदों की बुनियादी शर्त है। कहीं कहीं अलग से शर्तें जुड़ी हैं। यहां देखिए पूरी तस्वीर।

- राज्य कर आयुक्त कार्यालय: वाणिज्य कर संग्रह अमीन। यूपी बोर्ड से इंटर या उसके बराबर की डिग्री चाहिए।

- भूमि अध्याप्ति निदेशालय (राजस्व परिषद): भूमि अध्याप्ति अमीन। इंटर पास चाहिए और लेखपाल प्रशिक्षण वालों को तरजीह मिलेगी।

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय: स्टोर कीपर और लिपिक। सामान्य और विशेष दोनों चयन के पद हैं। इंटर पास होना काफी है।

- जनजाति विकास निदेशालय: गृहमाता। इंटर पास महिलाओं के लिए मौका है।

- चकबंदी आयुक्त कार्यालय: सारणिक। इंटर पास चाहिए।

- समाज कल्याण निदेशालय: समाज कल्याण पर्यवेक्षक और ग्राम विकास अधिकारी। इंटर के साथ नीलिट का सीसीसी कंप्यूटर प्रमाणपत्र भी जरूरी है।

- पंचायती राज निदेशालय: ग्राम पंचायत अधिकारी। इंटर और सीसीसी दोनों चाहिए।

- कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा: प्रक्षेत्र लिपिक और विक्रय कर्ता। इंटर के साथ तीन साल का अनुभव चाहिए। प्रक्षेत्र लिपिक के लिए खेती का और विक्रय कर्ता के लिए बिक्री का। देवनागरी हिंदी का ज्ञान भी जरूरी है।

jobs

किसे मिलेगा अलग फायदा कुछ उम्मीदवारों को वरीयता वाली योग्यता का लाभ मिलेगा। जिनके पास टेरिटोरियल आर्मी में दो साल की सेवा है उन्हें फायदा होगा। एनसीसी का बी सर्टिफिकेट रखने वालों को भी यही लाभ मिलेगा। ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर ग्रामीण पृष्ठभूमि वालों को भी तरजीह दी जाएगी।