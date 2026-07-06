UPSSSC Cane Supervisor Bharti 2026: यूपी में एग्रीकल्चर वालों के लिए सरकारी नौकरी, खाली हैं 1182 पद
UPSSSC ने गन्ना सुपरवाइजर के 1182 पदों पर शानदार भर्ती के लिए आवेदन मांगा। जिसमें B.Sc एग्रीकल्चर और PET 2025 के पास उम्मीदवार 7 जुलाई से 28 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
UPSSSC Cane Supervisor Bharti 2026: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे नौजवानों के लिए एक बेहद शानदार खबर सामने आई है। खासकर उन छात्रों के लिए जिन्होंने एग्रीकल्चर (कृषि) में अपनी पढ़ाई पूरी की है और उत्तर प्रदेश में किसी बेहतरीन सरकारी पद पर काम करने का सपना देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने साल 2026 की एक बड़ी और अहम भर्ती का ऐलान कर दिया है। आयोग ने गन्ना पर्यवेक्षक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती के तहत कुल 1182 पदों को भरा जाएगा।
कितने पदों पर होगी भर्ती?
सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी के आंकड़ों की। इस बार UPSSSC ने कुल 1182 पदों पर गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती निकाली है। इसे मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है सामान्य गन्ना पर्यवेक्षक जिसके लिए 1000 पद तय किए गए हैं, और दूसरा है गन्ना पर्यवेक्षक, जिसके लिए 182 पद आरक्षित हैं। पदों की संख्या काफी अच्छी है। अगर आपने अच्छी तैयारी की है, तो इस बार सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा हैं।
कब से कब तक भर सकते हैं फॉर्म?
अक्सर कई उम्मीदवार आखिरी तारीख का इंतजार करते रहते हैं और फिर सर्वर डाउन होने की वजह से फॉर्म भरने से चूक जाते हैं। इसलिए तारीखों को लेकर आपको एकदम अलर्ट रहना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 जुलाई 2026 से शुरू हो रही है। आप 28 जुलाई 2026 तक अपना फॉर्म भर सकते हैं और अपनी आवेदन फीस भी आपको इसी दिन तक जमा करनी होगी। इंसान हैं, तो गलतियां भी हो जाती हैं। इसलिए अगर फॉर्म भरते वक्त आपसे कोई स्पेलिंग या जानकारी गलत भर जाती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है; आप 4 अगस्त 2026 तक अपने एप्लीकेशन में सुधार कर सकेंगे। जहां तक बात परीक्षा की तारीख और एडमिट कार्ड की है, तो आयोग इसके बारे में अलग से शेड्यूल जारी करेगा।
कौन कर सकता है अप्लाई?
इस भर्ती के लिए हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि यूपीएसएसएससी ने इसके लिए कुछ खास शर्तें तय की हैं। सबसे अहम बात यह है कि आपके पास UPSSSC PET 2025 का स्कोर कार्ड होना ही चाहिए। बिना इसके आप आवेदन करने के योग्य नहीं माने जाएंगे। आपकी पढ़ाई की बात करें तो, भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से बीएससी एग्रीकल्चर पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही आपके पास DOEACC या NIELIT सोसायटी से जारी किया गया CCC कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना भी बेहद जरूरी है।
क्या रखी है गई आयु सीमा
अब बात आती है कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। 28 जुलाई 2026 की तारीख को आधार मानकर उम्र की गिनती की जाएगी। फॉर्म भरने के लिए आपकी कम से कम उम्र 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों (जैसे ओबीसी, एससी, एसटी) को सरकारी नियमों के हिसाब से अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी मिलेगी, जिसकी पूरी जानकारी आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि फॉर्म भरने के लिए आपको कोई मोटी रकम नहीं चुकानी है। चाहे आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हों, या फिर एससी/एसटी कैटेगरी से आते हों, आयोग ने सभी के लिए फीस सिर्फ 25 रुपये रखी है, जिसे आप आसानी से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
कितनी मिलेगी सैलरी?
जाहिर है, नौकरी लगने के बाद हर किसी के मन में पहला सवाल यही होता है कि पैसा कितना मिलेगा। गन्ना पर्यवेक्षक का पद काफी रुतबे वाला माना जाता है, और इसमें सैलरी भी काफी शानदार है। चयन होने पर आपको लेवल-4 के तहत 25,500 रुपये से लेकर 81,000 रुपये तक का बेहतरीन पे-स्केल मिलेगा। इसके अलावा यूपी सरकार की तरफ से कई तरह के भत्ते भी मिलेंगे जो इस नौकरी को और भी खास बनाते हैं।
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?
अगर आप ऊपर बताई गई सारी योग्यताएं पूरी करते हैं, तो आवेदन करने का तरीका बहुत ही आसान है। बस इन कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करें -
- सबसे पहले UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर आपको “UPSSSC Cane Supervisor 2026 Apply Online” का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर लें।
- अपने वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और PET 2025 के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के साथ लॉगिन करें।
- एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई अपनी सारी पर्सनल जानकारी, पढ़ाई का ब्यौरा और कैटेगरी बिल्कुल ध्यान से भरें।
- अपनी नई स्कैन की हुई फोटो, सिग्नेचर और जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, उन्हें अपलोड करें।
- आखिर में 25 रुपये की फीस का ऑनलाइन पेमेंट करें।
सब कुछ चेक करने के बाद फॉर्म को सबमिट करें और उसका एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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