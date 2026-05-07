यूपी में 295 पदों पर ग्रेजुएट युवाओं के लिए भर्ती, PET स्कोर जरूरी; आवेदन कब से
UPSSSC ने ब्लॉक ऑर्गेनाइजर और प्लाटून कमांडर के 295 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 16 जून 2026 से शुरू होंगे। इस भर्ती के लिए योग्यता, उम्र सीमा, फीस, फिजिकल टेस्ट और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी यहां जानिए।
उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSSC ने ब्लॉक ऑर्गेनाइजर और प्लाटून कमांडर के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के जरिए कुल 295 स्थायी पद भरे जाएंगे। इनमें 243 पद ब्लॉक ऑर्गेनाइजर और 52 पद प्लाटून कमांडर के हैं। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि आवेदन शुल्क केवल 25 रुपये रखा गया है। भर्ती होमगार्ड मुख्यालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ के तहत की जाएगी।
PET-2025 वालों को मिलेगा मौका
इस भर्ती में वही उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने PET-2025 परीक्षा दी हो और जिनके पास वैध स्कोर कार्ड मौजूद हो। आयोग उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग PET-2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर करेगा। अगर किसी उम्मीदवार के PET में जीरो या नेगेटिव मार्क्स हैं, तो उसे मेन परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए PET स्कोर इस भर्ती में बेहद अहम भूमिका निभाने वाला है।
कब से शुरू होंगे आवेदन
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 जून 2026 से शुरू होगी। उम्मीदवार 6 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। वहीं फीस रिकॉन्सिलिएशन और आवेदन में सुधार की आखिरी तारीख 13 जुलाई 2026 तय की गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि आखिरी तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन पूरा कर लें।
कितनी चाहिए योग्यता
इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना जरूरी है। यानी जिन युवाओं ने बैचलर डिग्री पूरी कर ली है, वे आवेदन के पात्र होंगे। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त योग्यताओं वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता भी दी जाएगी। इनमें NCC ‘B’ सर्टिफिकेट, दो साल तक प्रांतीय सेना में सेवा या होमगार्ड संगठन में लगातार तीन साल तक काम करने का अनुभव शामिल है।
उम्र सीमा क्या रखी गई है
भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम उम्र 40 साल तय की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट भी दी जाएगी।
सिर्फ लिखित परीक्षा ही नहीं फिजिकल भी होगा
इस भर्ती में केवल लिखित परीक्षा पास करना काफी नहीं होगा। उम्मीदवारों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी पास करना पड़ेगा। पुरुष उम्मीदवारों को 25 मिनट के अंदर 4.8 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी। वहीं महिला उम्मीदवारों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ना होगा। तय समय में दौड़ पूरी नहीं करने वाले उम्मीदवार चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे।
कितनी मिलेगी सैलरी
ब्लॉक ऑर्गेनाइजर पद पर चयनित उम्मीदवारों को लेवल-5 के तहत 29,200 रुपये से 92,300 रुपये तक वेतन मिलेगा। वहीं प्लाटून कमांडर पद पर सैलरी 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये तक तय की गई है।
परीक्षा पैटर्न भी जान लीजिए
मेन परीक्षा में कुल 100 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। हर सवाल 1 अंक का होगा और गलत जवाब देने पर 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। पेपर में इतिहास, संविधान, भूगोल, करंट अफेयर्स, यूपी सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, डेटा इंटरप्रिटेशन और पर्यावरण जैसे विषय शामिल रहेंगे।
ऐसे करें आवेदन
उम्मीदवारों को सबसे पहले UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर PET-2025 रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करना होगा। इसके बाद पोस्ट चुनकर आवेदन फॉर्म भरना होगा। आवेदन शुल्क जमा होने के बाद फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फोटो और सिग्नेचर वही इस्तेमाल होंगे जो PET-2025 के दौरान अपलोड किए गए थे।
उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह
आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, EWS सर्टिफिकेट और अन्य जरूरी दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। आयोग ने साफ कहा है कि सभी जानकारी सही भरना जरूरी है, क्योंकि बाद में गलती मिलने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव