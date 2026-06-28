UPSSSC ASO Mains Result 2026: UPSSSC एएसओ मेन्स शॉर्टलिस्टिंग का रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक

UPSSSC ASO Mains Result 2026: शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी अब भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण यानी मेन्स लिखित परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1565 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर (ASO) और असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर (ARO) भर्ती के लिए मेन्स परीक्षा की शॉर्टलिस्टिंग सूची जारी कर दी है। यह रिजल्ट 27 जून 2026 को घोषित किया गया। शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी अब भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण यानी मेन्स लिखित परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1565 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। पहले यह संख्या 929 पद थी, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया। आयोग की चयन प्रक्रिया के अनुसार, UP PET 2025 के स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार ही मेन्स लिखित परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे।

1565 पदों पर हो रही है भर्ती UPSSSC ने विज्ञापन संख्या 05-परीक्षा/2026 के तहत असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर (ASO) और असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर (ARO) के पदों पर भर्ती निकाली थी। इसका नोटिफिकेशन 20 मार्च 2026 को जारी किया गया था।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 अप्रैल से शुरू होकर 11 मई 2026 तक चली। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 11 मई थी, जबकि अभ्यर्थियों को 18 मई 2026 तक आवेदन पत्र में संशोधन (Correction) करने का मौका दिया गया था। शुरुआत में इस भर्ती के लिए 929 पद घोषित किए गए थे। बाद में 8 मई 2026 को जारी एक नोटिस के जरिए पदों की संख्या बढ़ाकर 1,565 कर दी गई।

क्या है योग्यता और आयु सीमा? इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास स्टैटिस्टिक्स, गणित, अर्थशास्त्र, कॉमर्स या संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 को आधार मानकर की जाएगी। वहीं, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट भी मिलेगी।

चयन प्रक्रिया कैसी होगी? UPSSSC इस भर्ती में सबसे पहले UP PET 2025 के स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग करता है। शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को मेन्स लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा। मेन्स परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद मेडिकल परीक्षण होगा और सभी चरण पूरे होने के बाद अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी।

UPSSSC ASO Mains Shortlisting Result 2026 : ऐसे चेक करें रिजल्ट सबसे पहले उम्मीदवार upsssc.gov.in पर जाएं।

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