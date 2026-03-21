यूपी में 929 पदों पर होंगी बंपर भर्तियां, UPSSSC ने शुरू कर दी है तैयारी; 21 अप्रैल से आवेदन
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने 12 विभागों में सहायक सांख्यिकीय अधिकारी और सहायक शोध अधिकारी के 929 पदों पर बंपर भर्ती निकालने वाली है, जिसके लिए 21 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले उत्तर प्रदेश के होनहार नौजवानों के लिए एक बेहद ही शानदार खबर है। अगर आप भी लंबे वक्त से एक अच्छी और सुरक्षित नौकरी की तलाश में दिन-रात एक कर रहे हैं, तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC), लखनऊ ने राज्य के युवाओं को एक बड़ा तोहफा देते हुए बंपर भर्ती का ऐलान किया है। आज के दौर में जहां सरकारी नौकरी पाना किसी जंग जीतने से कम नहीं है, वहां एक साथ लगभग हजार पदों पर वैकेंसी निकलना किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है।
12 विभागों में खुलेंगे नौकरी के दरवाजे
आयोग ने प्रदेश के 12 अलग-अलग विभागों में सहायक सांख्यिकीय अधिकारी (Assistant Statistical Officer - ASO) और सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकीय) के कुल 929 पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये पद न सिर्फ बेहतरीन सैलरी और समाज में एक रुतबा देते हैं, बल्कि राज्य के विकास में सीधा योगदान देने का अवसर भी प्रदान करते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए तैयारियां जोरों पर हैं और आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ इस प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकारी विभागों में सांख्यिकी अधिकारियों की कमी को पूरा करने के लिए उठाया गया सरकार का यह कदम काफी सराहनीय माना जा रहा है।
कब से कब तक कर सकेंगे आवेदन?
अब अगर आप सोच रहे हैं कि इस सुनहरे मौके का फायदा कैसे उठाया जाए, तो सबसे पहले आपको जरूरी तारीखों को अपने जहन में अच्छे से बैठा लेना चाहिए। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 21 अप्रैल से होने जा रही है। यानी आपके पास अपने सारे जरूरी दस्तावेज इकट्ठे करने का अभी पर्याप्त समय है। आवेदन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 11 मई तय की गई है। मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि अंतिम समय में वेबसाइट पर होने वाले भारी ट्रैफिक और सर्वर डाउन की समस्या से बचने के लिए शुरुआती दिनों में ही अपना फॉर्म भर लें। इसके अलावा, अगर फॉर्म भरते वक्त आपसे कोई अनजाने में गलती हो जाती है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है; आयोग ने फॉर्म में सुधार या संशोधन के लिए 18 मई तक का वक्त भी दिया है।
किसे मिलेगा यह मौका?
इस प्रतिष्ठित नौकरी को हासिल करने के लिए जो सबसे पहली और बड़ी शर्त है, वो है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी (PET-2025) का पास होना। जिन उम्मीदवारों ने पीईटी-2025 की परीक्षा दी है और उनके पास एक वैध स्कोरकार्ड मौजूद है, केवल वही इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के हकदार होंगे। इसके साथ ही, आवेदन करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम उम्र 40 साल के बीच होनी चाहिए।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो, उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित (Mathematics), गणितीय सांख्यिकी (Mathematical Statistics), वाणिज्य (Commerce), अर्थशास्त्र (Economics) या सांख्यिकी (Statistics) में स्नातकोत्तर (Post Graduation) यानी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, आजकल के डिजिटल दौर में कंप्यूटर ज्ञान भी इस पद के लिए बेहद जरूरी है। इसके लिए आपके पास डीओईएसीसी (DOEACC) सोसायटी का कंप्यूटर में 'ओ' लेवल (O-Level) का सर्टिफिकेट या फिर कंप्यूटर के क्षेत्र में कम से कम एक साल का डिप्लोमा होना लाजमी है।
क्या ह आवेदन की प्रक्रिया और फीस
सबसे अच्छी बात यह है कि इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए आपको कोई भारी-भरकम फीस नहीं चुकानी पड़ेगी। आवेदन शुल्क महज 25 रुपये रखा गया है, जिसे समाज के हर वर्ग का युवा आसानी से वहन कर सकता है। आवेदन की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से ही होगी। इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और वहां दिए गए निर्देशों का स्टेप-बाय-स्टेप पालन करते हुए अपना फॉर्म सबमिट करना होगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव