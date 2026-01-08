UPSSSC ANM Admit Card 2026: 5272 पदों की परीक्षा के लिए जारी हुआ एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउलोड

संक्षेप: UPSSSC ANM Admit Card 2026 जारी हो चुका है, परीक्षा 11 जनवरी को होगी, उम्मीदवार तुरंत एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सभी निर्देशों का पालन करें।

UPSSSC ANM Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने Female Health Worker (ANM) Main Exam 2026 के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग द्वारा यह एडमिट कार्ड 7 जनवरी 2026 को जारी किया गया है, जबकि परीक्षा का आयोजन 11 जनवरी 2026 को पूरे प्रदेश में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा।

UPSSSC द्वारा आयोजित इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 5272 पदों पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी एएनएम की नियुक्ति की जानी है। यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित होगी, जिसमें प्रश्न पत्र पेन और पेपर के माध्यम से हल करना होगा। भर्ती से जुड़ी यह प्रक्रिया विज्ञापन संख्या 11-Examination/2024 के अंतर्गत संचालित की जा रही है। आयोग ने पहले ही सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी थी और अब एडमिट कार्ड भी सक्रिय कर दिया गया है, जिससे उम्मीदवार अपनी परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारियां समय रहते देख सकें।

UPSSSC ANM Admit Card 2026: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां “Admit Card” या “Latest Announcements” सेक्शन में जाकर UPSSSC ANM Admit Card 2026 के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, जेंडर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। सही जानकारी भरते ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे उम्मीदवार PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा के दिन किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए एडमिट कार्ड की कम से कम दो से तीन प्रिंट कॉपी सुरक्षित रखना जरूरी है।

UPSSSC ANM Admit Card 2026: एडमिट कार्ड पर क्या दर्ज होगा? UPSSSC ANM Admit Card 2026 में उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, जेंडर, रोल नंबर, फोटो और हस्ताक्षर के साथ-साथ परीक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां दर्ज होंगी। इसमें परीक्षा की तिथि 11 जनवरी 2026, परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, रिपोर्टिंग टाइम, परीक्षा केंद्र का नाम और पूरा पता भी साफ-साफ लिखा होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद सभी विवरण ध्यान से जांच लें और किसी भी गलती की स्थिति में तुरंत आयोग से संपर्क करें।

परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को अपने साथ एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी और एक वैध फोटो पहचान पत्र जरूर ले जाना होगा। पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट मान्य रहेगा। इसके अलावा दो पासपोर्ट साइज फोटो और नीला या काला बॉल पेन भी साथ रखना अनिवार्य है। वहीं मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, कैलकुलेटर, किताबें, नोट्स, बैग और किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी।