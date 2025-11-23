UPSC Weekly Current Affairs 16-22 Nov : प्रिलिम्स के लिए जरूरी देश-दुनिया की करेंट अफेयर्स

संक्षेप: UPSC Weekly Current Affairs 16-22 Nov : इस हफ्ते के UPSC करंट अफेयर्स में ICDS के 50 साल, CCPI रैंकिंग, भारत उत्कर्ष महायज्ञ, इंदिरा गांधी पुरस्कार, एकता मार्च, IWAI MoUs और तेजस हादसे की पूरी जानकारी दी गई है।

UPSC Weekly Current Affairs 16-22 Nov : इस हफ्ते भारत और वैश्विक मंच पर कई घटनाएं चर्चा के केंद्र में रहीं सामाजिक कल्याण से लेकर जलवायु नीति तक, बुनियादी ढांचे से लेकर राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक पहलों तक जिनका रसूख रहा। UPSC के उम्मीदवारों के लिए यह हफ्ता तथ्यों की रेन्फोर्समेंट और विश्लेषण दोनों के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकता है। परीक्षा की मांग को देखते हुए सभी महत्वपूर्ण अपडेट यहां एक ही जगह समेटा गया है।

1. ICDS योजना ने पूरे किए 50 साल 1975 में शुरू हुई Integrated Child Development Services (ICDS) ने अपनी स्वर्ण जयंती पूरी की। यह योजना बच्चों के पोषण, एंगनवाड़ी सेवाओं, प्री स्कूलिंग और मातृ स्वास्थ्य के लिए भारत की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा पहल मानी जाती है।

परीक्षा महत्व: कल्याणकारी योजनाएं, पोषण कार्यक्रम, महिलाओं बच्चों का स्वास्थ्य, POSHAN नीति।

2. क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स (CCPI 2026) में भारत की रैंकिंग गिरावट भारत 13 पायदान गिरकर 23वें स्थान पर आ गया। विशेषज्ञों ने इसके पीछे कोयले पर अत्यधिक निर्भरता और कोयला चरणबद्ध समाप्ति की स्पष्ट नीति न होने को मुख्य कारण बताया।

परीक्षा महत्व: जलवायु परिवर्तन सूचकांक, ऊर्जा परिवर्तन नीति, पर्यावरण गवर्नेंस।

3. भारत उत्कर्ष महायज्ञ नोएडा में 16 नवंबर से शुरू इस राष्ट्रीय आयोजन का उद्देश्य नागरिक सहभागिता, सांस्कृतिक एकता और 2047 तक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है।

परीक्षा महत्व: सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन सहभागिता मॉडल, राष्ट्र निर्माण की नीतियाँ।

4. इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाशलेट को मानवाधिकार, लोकतांत्रिक मूल्यों और जेंडर समानता को आगे बढ़ाने के योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

परीक्षा महत्व: अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, वैश्विक नेतृत्व, मानवाधिकार संगठनों के ढाँचे।

5. सरदार पटेल की 150वीं जयंती 16 से 23 नवंबर तक अहमदाबाद में आयोजित यह आठ दिवसीय कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता और अखंडता को समर्पित रहा।

परीक्षा महत्व: स्वतंत्रता आंदोलन के नेता, राष्ट्रीय एकीकरण की पहलें, स्मृति वर्ष आयोजन।

6. इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IWAI) के बड़े MoUs मेरिटाइम वीक 2025 के दौरान करीब ₹3,000 करोड़ के समझौते हुए। प्रमुख फोकस कार्गो परिवहन, नदी पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जलमार्ग कनेक्टिविटी।

परीक्षा महत्व: राष्ट्रीय जलमार्ग नीति, ब्लू इकोनॉमी, लॉजिस्टिक्स दक्षता।

7. दुबई एयर शो में LCA तेजस हादसा HAL द्वारा विकसित LCA Tejas डेमो उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और परीक्षण पायलट की मौत हो गई। भारतीय वायुसेना ने व्यापक तकनीकी और संचालन संबंधी जांच का आदेश दिया है।