UPSC दे रहा लॉ ग्रेजुएट्स को सुनहरा मौका, बनिए ट्रेड मार्क परीक्षक; आज बंद हो रहे आवेदन

संक्षेप: UPSC Trade Mark Examiner Recruitment 2026 के तहत 100 पदों पर भर्ती निकली है। योग्यता LLB, सैलरी 1.42 लाख तक, चयन प्रक्रिया, आयु सीमा और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी पढ़ें।

Jan 01, 2026 05:03 pm IST

UPSC Trade Mark Examiner Recruitment 2026 : कानून की पढ़ाई कर चुके युवाओं के लिए साल 2026 की शुरुआत एक बड़ी सरकारी नौकरी की सौगात लेकर आई है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने ट्रेड मार्क एवं भौगोलिक संकेत परीक्षक के 100 पदों पर भर्ती का ऐलान कर दिया है। यह नियुक्तियां वाणिज्य एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में की जाएंगी, जहां चयनित उम्मीदवार देश के बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा और निगरानी से जुड़ी अहम जिम्मेदारी निभाएंगे। प्रतिष्ठा, बेहतर वेतनमान और केंद्र सरकार की स्थायी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए यह भर्ती किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

यूपीएससी द्वारा जारी इस भर्ती अधिसूचना के तहत कुल 100 पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इच्छुक उम्मीदवार 1 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

UPSC Trade Mark Examiner Recruitment 2026 : कुल पद: 100 पद का नाम: ट्रेड मार्क एवं भौगोलिक संकेत परीक्षक

विभाग: वाणिज्य एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग

आवेदन मोड: ऑनलाइन

आधिकारिक वेबसाइट: upsc.gov.in, upsconline.gov.in

UPSC Trade Mark Examiner Recruitment 2026 : शैक्षणिक योग्यता इस पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एलएलबी (LLB) की डिग्री या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम दो वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य है।

यह भर्ती खास तौर पर उन अभ्यर्थियों के लिए है जो कानून के क्षेत्र में प्रैक्टिकल अनुभव के साथ सरकारी सेवा में योगदान देना चाहते हैं।

UPSC Trade Mark Examiner Recruitment 2026 : वेतनमान चयनित उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के लेवल 7 वेतनमान के अंतर्गत शानदार सैलरी मिलेगी।

वेतन: 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये प्रति माह

इसके साथ महंगाई भत्ता, आवास भत्ता और अन्य सरकारी सुविधाएं भी लागू होंगी, जो इस पद को और भी आकर्षक बनाती हैं।

UPSC Trade Mark Examiner Recruitment 2026 : आयु सीमा और छूट अधिकतम आयु: 30 वर्ष से कम

आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी।

आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी जाएगी:

ओबीसी: 3 वर्ष

एससी/एसटी: 5 वर्ष

दिव्यांग: 10 वर्ष

UPSC Trade Mark Examiner Recruitment 2026 : चयन प्रक्रिया यूपीएससी इस भर्ती में पारदर्शी और सख्त चयन प्रक्रिया अपनाएगा। उम्मीदवारों का चयन निम्न चरणों के आधार पर होगा:

1. लिखित परीक्षा

2. साक्षात्कार (इंटरव्यू)

दोनों चरणों में प्रदर्शन के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

UPSC Trade Mark Examiner Recruitment 2026 : आवेदन शुल्क सामान्य/ओबीसी/EWS उम्मीदवार: 25 रुपये

एससी/एसटी, महिलाएं और दिव्यांग उम्मीदवार: कोई शुल्क नहीं

शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से या भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में नकद किया जा सकता है।

UPSC Trade Mark Examiner Recruitment 2026 : आवेदन प्रक्रिया (स्टेप बाय स्टेप) उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन कर आवेदन कर सकते हैं -

यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाएं।

‘Examinations’ सेक्शन में जाकर भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन पढ़ें।

नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर योग्यता और शर्तें जांच लें।

होमपेज पर ‘Create Account’ विकल्प से अपना अकाउंट बनाएं।

ई मेल और मोबाइल नंबर ओटीपी के जरिए वेरीफाई करें।

लॉगइन कर आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म सब्मिट करें।

भविष्य के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट सुरक्षित रखें। UPSC Trade Mark Examiner Recruitment 2026 : संपर्क और सहायता हेल्पलाइन नंबर: 011 24041001