UPSC : बिहार के लाल का कमाल, दूसरी बार यूपीएससी ESE परीक्षा में किया टॉप, GATE भी कर चुका है क्रैक

संक्षेप:

यूपीएससी इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2025 की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में बिहार के पटना में मकोका इलाके के निवासी राजन कुमार ने टॉप किया है। उन्होंने पिछले साल भी इस ब्रांच में रैंक 1 हासिल की थी।

Dec 19, 2025 01:15 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
यूपीएससी इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2025 की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में बिहार के पटना में मकोका इलाके के निवासी राजन कुमार ने टॉप किया है। उन्होंने पिछले साल भी इस ब्रांच में रैंक 1 हासिल की थी। राजन ने आईआईटी रुड़की से 2021 में बीटेक किया था। 2022 में गेट पास किया। पहले प्रयास में वे ईएसई प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। 2024 और 2025 की यूपीएससी ईई ब्रांच में टॉप किया।

इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग में भी पटना का टॉपर

इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग में पटना के केसरी नगर निवासी 25 वर्षीय उत्कर्ष पाठक ने देशभर में टॉप किया है। राजधानी के संत मेरी स्कूल से 10वीं और संत माइकल 12वीं उत्तीर्ण करने वाले पटना हाई कोर्ट में अधिवक्ता रविशंकर के पुत्र उत्कर्ष ने वर्ष 2023 में आईआईटी पटना से बीटेक किया है। उत्कर्ष ने बताया कि बीटेक करने के बाद उन्होंने बेंगलुरु की एक निजी कंपनी की नौकरी छोड़ इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग विषय में तैयारी शुरू की।

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 20 टॉपर

1 0811114 राजन कुमार

2 1103625 विष्णु सैनी

3 0811574 ओम प्रकाश राजपूत

4 0810945 तुषार चौधरी

5 0812289 राम कुमार

6 0811482 पुनित मीना

7 0602320 ज्योति कृष्णा पांडा

8 5101433 डम्पा अच्युत साई राम रेड्डी

9 0811155 ध्रुव कावत

10 5400436 अक्षित पाराशरी

11 0811853 प्रतीक जादौन

12 0812144 राहुल बचखेती

13 0809998 चेजार्ला असवानी कुमार

14 0504305 अभिषेक अरेला

15 0302482 वीरेंद्र कुमार

16 0811830 शोभना सिंह कुर्मी

17 0811445 ओम मिश्रा

18 0202401 अतुल मिश्रा

19 1104274 सुरेश कुमार प्रजापति

20 0504494 अक्षय कुमार ताम्रकार

458 उम्मीदवारों की सिफारिश

केंद्र सरकार के तहत विभिन्न इंजीनियरिंग सेवाओं में नियुक्ति के लिए 458 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है। आयोग ने कहा कि यह नतीजे अगस्त में हुई लिखित परीक्षा और अक्टूबर-नवंबर में हुए पर्सनैलिटी टेस्ट पर आधारित हैं। इसमें कहा गया है कि सिविल इंजीनियरिंग में सबसे अधिक 202 उम्मीदवारों, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार में 116, इलेक्ट्रिकल में 79 और मैकेनिकल स्ट्रीम में 61 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है। बयान में कहा गया है कि कुल चयनित उम्मीदवारों में से 26 बेंचमार्क विकलांग श्रेणी के हैं।

554 रिक्तियों को भरने की घोषणा

सरकार ने इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, 2025 के माध्यम से 554 रिक्तियों को भरने की घोषणा की थी। इनमें से 251 सिविल इंजीनियरिंग में, 134 इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार में, 97 इलेक्ट्रिकल में और 72 मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थीं। आयोग ने यह भी कहा कि 102 अनुशंसित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अस्थायी है, जो पात्रता शर्तों के सत्यापन के अधीन है।

