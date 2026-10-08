न रील्स देखी, न मोबाइल में उलझे... 8-9 घंटे की पढ़ाई से UPSC में नंबर-1 बने डॉ. अनुज
यूपीएससी टॉपर अनुज अग्निहोत्री ने सुबह छह बजे उठकर रोज आठ से नौ घंटे पढ़ाई की। जानिए एमबीबीएस के साथ उनकी तैयारी का तरीका और तनाव से निपटने का तरीका।
यूपीएससी का टॉपर कैसे पढ़ता है। यह सवाल हर उम्मीदवार के मन में घूमता है। जवाब कभी रहस्यमयी ट्रिक में नहीं मिलता। जवाब मिलता है एक सीधी दिनचर्या में। सुबह जल्दी उठना, घंटों बैठकर पढ़ना और रात को समय पर सोना। ऑल इंडिया रैंक एक लाने वाले डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री की तैयारी भी कुछ ऐसी ही रही। फर्क बस इतना था कि उन्होंने इसे बरसों तक टूटने नहीं दिया। अनुज साफ कहते हैं कि सबसे ज्यादा अनुशासन उन्होंने पहले प्रयास में रखा। उनकी घड़ी तय थी। सुबह छह बजे आंख खुल जाती थी। रात ग्यारह या साढ़े ग्यारह बजे तक बिस्तर पर पहुंच जाते थे। बीच के वक्त में आठ से नौ घंटे सिर्फ पढ़ाई होती थी। यह सुनने में आसान लगता है। पर रोज इसे निभाना सबसे मुश्किल काम है। उन्होंने बताया कि इस दौर में दोस्तों से दूरी बन गई। सोशल मीडिया भी लगभग छूट गया। मोबाइल की दुनिया से कटकर उन्होंने किताबों से रिश्ता जोड़ा।
मेडिकल की पढ़ाई के साथ तैयारी
अनुज की राह इसलिए अलग थी क्योंकि वे एमबीबीएस की पढ़ाई भी कर रहे थे। एम्स जोधपुर में मेडिकल ट्रेनिंग का बोझ कम नहीं होता। इंटर्नशिप में तो ड्यूटी के घंटे और भी भारी हो जाते हैं। यहां उनके सीनियर और साथियों ने हाथ बढ़ाया। उन्होंने काम आपस में बांट लिया। इससे अनुज को तैयारी के लिए अलग से वक्त मिल गया। वे इस मदद को आज भी नहीं भूलते। उनका मानना है कि अकेले कोई नहीं जीतता। साथ देने वाले लोग भी मंजिल का हिस्सा होते हैं। मेनस परीक्षा में उन्होंने वैकल्पिक विषय के तौर पर मेडिकल साइंस चुना। अपनी पढ़ाई का फायदा उन्होंने सीधे परीक्षा में उठाया।
तीन प्रयास और तीन अलग तरीके
पहली कोशिश ने बुनियाद मजबूत की। पर चयन नहीं हुआ। दूसरी बार भी बात नहीं बनी। लेकिन अनुज ने हार मानकर रास्ता नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी रणनीति को परखा और आगे बढ़ते रहे। तीसरे प्रयास तक उनकी तैयारी में एक बदलाव आया। अनुशासन वही रहा पर जिंदगी में थोड़ी जगह बनी। दोस्तों से मिलना हुआ और थोड़ी मस्ती भी जुड़ी। उन्होंने खुद कहा कि इस बार तैयारी में थोड़ा संतुलन था। इससे एक बात साफ होती है। हर वक्त पढ़ाई का दबाव ही जीत नहीं दिलाता। दिमाग को आराम भी चाहिए। लंबी दौड़ में वही टिकता है जो खुद को ताजा रखे।
तनाव आए तो क्या करें
यूपीएससी की तैयारी में तनाव आना तय है। अनुज ने इसका भी अपना इलाज बताया। जब मन भारी होता तो वे संगीत सुनते थे। कसरत करते थे। लोगों से बात करना भी उन्हें हल्का करता था। उन्हें नई बातें सीखना पसंद है और बातचीत से यह काम आसानी से हो जाता था। उन्होंने उम्मीदवारों को सलाह दी कि सबसे पहले अपने आप से पूछें कि सिविल सेवा में क्यों आना है। जब वजह साफ हो तो योजना बनाना आसान हो जाता है। उनके हिसाब से यह परीक्षा मैराथन है। इसमें सब्र उतना ही चाहिए जितना ज्ञान।
घर पर रहकर मिली ताकत
तैयारी के लंबे दौर में अनुज काफी वक्त घर पर रहे। माता-पिता साथ थे। रावतभाटा जैसे शांत कस्बे में पढ़ाई का माहौल भी मिला। उन्हें इस बात की बड़ी कद्र है। नौकरी शुरू होने के बाद माता-पिता के साथ इतना वक्त नहीं मिल पाता। उनके लिए यह सुकून तैयारी की ताकत बना।
गौरतलब है कि अनुज की कहानी से कुछ बातें निकलकर आती हैं। पहली बात दिनचर्या तय करो और उसे निभाओ। दूसरी बात दोस्तों और सहकर्मियों की मदद लेने में झिझक मत रखो। तीसरी बात असफलता को आखिरी स्टेशन मत समझो। उसे सुधार का मौका मानो। चौथी बात अपने मन को भी थोड़ा वक्त दो। अनुज कहते हैं कि अगर इस बार नतीजा नहीं आता तो वे अगले प्रयास की तैयारी में लग जाते। यही जिद उन्हें शिखर तक ले गई। अपनी कामयाबी को वे मेहनत और किस्मत का मेल मानते हैं। पर उनकी तैयारी की कहानी बताती है कि किस्मत उसी का दरवाजा खटखटाती है जो पहले से तैयार बैठा हो।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव