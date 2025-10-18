Hindustan Hindi News
UPSC Success Story: 8वीं क्लास में चली गई थी मनु गर्ग आंखों की रोशनी, 2nd अटैंप्ट में पाई 91वीं रैंक

संक्षेप: आज हम आपको एक ऐसे जज्बे की कहानी बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी दृष्टिबाधा को कभी कमजोरी नहीं बनने दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मनु गर्ग की, जिनकी आंखों की रोशनी तब गई जब ये क्लास 8 में थे।

Sat, 18 Oct 2025 05:06 PMDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिनी जाती है। इसमें हर साल लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ही सफलता मिलती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जज्बे की कहानी बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी दृष्टिबाधा को कभी कमजोरी नहीं बनने दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मनु गर्ग की, जिनकी आंखों की रोशनी तब गई जब ये क्लास 8 में थे।

बता दें कि जयुपर के शास्त्री नगर के रहने वाले मनु गर्ग आज सिविल सेवा में अधिकारी हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक (AIR)-91 हासिल की। यह सिर्फ अकेले मनु की उपलब्धि नहीं है। इसके पीछे उस मां जिसने बेटे की रोशनी बनकर हर कदम पर उसका साथ दिया। मनु की सफलता में उनकी मां का अहम भूमिका थी।

मनु जब 8वीं क्लास में थे तो बची हुई रोशनी भी चली गई। वो ब्लैकबोर्ड भी नहीं देख पाते थे। डॉक्टर्स के खूब चक्कर लगाए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर का पता जिससे रेटिना खराब हो जाता है। यह अचानक नहीं हुआ था। हर एक दिन मानों किसी बुरे सपने जैसा लगता है।

कहां से हुई पढ़ाई-लिखाई
मनु की स्कूलिंग जयपुर के प्रसिद्ध सेंट जेवियर्स स्कूल से हुई है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हासिल की। स्कूल हो या कॉलेज वह हर जगह पढ़ाई में अच्छे थे। उनकी गिनती क्लास के टॉपर में स्टूडेंट्स में होती थी। डीयू से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) से मास्टर्स किया।

मनु ने देशभर में 150 से ज्यादा वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की है। वे कॉलेज लाइफ में एक स्टार डिबेटर माने जाने लगे। वे कहते हैं, 'वाद-विवाद मेरे लिए पहचाने जाने का एक जरिया था। इसने मुझे उस दुनिया में एक आवाज दी जहां लोग अक्सर नजरें फेर लेते हैं।'

कैसे की तैयारी
अब बात करते हैं कि मनु ने यूपीएससी की तैयारी कैसे की। यहां मनु ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। उन्होंने स्क्रीन रीडर, फोन पर टॉकबैक टूल, ऑडियो पीडीएफ और ऑप्टिकल कैटेक्टर रिकॉग्निशन (OCR) सॉफ्टवेयर की मदद ली। इन टूल की मदद से मनु ने देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की।

मनु गर्ग ने 2023 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम दिया था, लेकिन चीजें वैसी नहीं रही जैसा उन्होंने सोचा था। पहले अटैंप्ट में प्रीलिम्स एग्जाम तो क्लियर कर लिया लेकिन मेन्स एग्जाम में रह गए। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी। उहोंने वैकल्पिक विषय के रूप में राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध चुने।

इस दौरान उनकी मां उनके साथ एक शक्ति की तरह खड़ी रहीं। वह किताबें पढ़कर सुनातीं, स्टडी मैटेरियल व्यवस्थित करने में मदद करतीं थीं। इसके बाद दूसरे प्रयास में मनु ने 91वें रैंक लाकर इतिहास रच दिया।

