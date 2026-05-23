चार बार की ठोकर, 0.6 नंबर से हार और फिर AIR 14; सुरभि यादव ने कैसे किया UPSC में कमाल
UPSC 2025 में AIR 14 हासिल करने वाली सुरभि यादव की कहानी संघर्ष, धैर्य और लगातार सुधार की मिसाल है। चार प्रयास, कई असफलताओं और बिना कोचिंग के उन्होंने यह सफलता हासिल की।
UPSC की तैयारी करने वाले हजारों युवाओं के लिए यह परीक्षा सिर्फ किताबों और नोट्स की लड़ाई नहीं होती, बल्कि यह धैर्य, मानसिक मजबूती और अनिश्चितता से जूझने की भी परीक्षा बन जाती है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के नसीर नंगला गांव की रहने वाली सुरभि यादव की कहानी इसी सच को बेहद मजबूती से सामने लाती है। चार प्रयास, लगातार असफलताओं का दबाव, कभी प्रीलिम्स में रुकना तो कभी अंतिम सूची से कुछ नंबर दूर रह जाना। इन सबके बावजूद सुरभि ने हार नहीं मानी और आखिरकार UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया रैंक 14 हासिल कर ली। सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने बिना किसी बड़े कोचिंग संस्थान के सहारे यह मुकाम पाया। उनकी तैयारी का आधार था आत्मअनुशासन, गलतियों का लगातार विश्लेषण और परिवार का मजबूत साथ।
पढ़ाई में शुरू से ही शानदार रहीं सुरभि
सुरभि की पढ़ाई शुरू से ही मजबूत रही। उन्होंने दसवीं तक की पढ़ाई एसआर इंटरनेशनल इंटर कॉलेज, बरेली से की। इसके बाद आर्मी पब्लिक स्कूल, बरेली से बारहवीं पास की। बारहवीं में उन्होंने 96 प्रतिशत अंक हासिल किए और पूरे बरेली मंडल में टॉप किया। यही अनुशासन आगे चलकर UPSC की तैयारी में भी उनके काम आया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित लेडी श्रीराम कॉलेज से इतिहास में स्नातक किया। फिर जामिया मील्लिया इस्लामिया से इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इतिहास विषय आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना।
चार प्रयास और हर बार एक नया सबक
सुरभि का UPSC सफर बिल्कुल सीधा नहीं था। हर प्रयास ने उन्हें कुछ नया सिखाया। पहले प्रयास में वह प्रीलिम्स भी पास नहीं कर सकीं। दूसरे प्रयास में उन्होंने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों पार कर लिए, लेकिन अंतिम सूची में जगह नहीं बना सकीं। बताया जाता है कि वह लगभग 10 नंबर से पीछे रह गई थीं। तीसरा प्रयास शायद सबसे ज्यादा दर्दनाक था। इस बार वह सिर्फ 0.6 नंबर से प्रीलिम्स नहीं निकाल पाईं। इतनी छोटी दूरी से हार जाना किसी भी अभ्यर्थी के लिए मानसिक रूप से बहुत कठिन होता है। लेकिन चौथे प्रयास में उनकी सारी मेहनत रंग लाई और उन्होंने देशभर में 14वीं रैंक हासिल कर ली।
बढ़ती उम्र और करियर का दबाव सबसे बड़ी चुनौती बना
सुरभि ने खुलकर बताया कि UPSC की तैयारी में सबसे मुश्किल चीज सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, बल्कि समय के साथ बढ़ता मानसिक दबाव भी होता है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे प्रयास बढ़ते गए, वैसे-वैसे यह चिंता भी बढ़ती गई कि करियर में कहीं स्थिर होना जरूरी है। UPSC की तैयारी बेहद अनिश्चित होती है। एक समय आप बहुत ऊपर हो सकते हैं और अगले ही पल फिर शून्य पर पहुंच जाते हैं। यही वजह थी कि उन्होंने तैयारी के साथ-साथ एक वैकल्पिक रास्ता भी तैयार करना शुरू किया।
प्लान बी ने दिया मानसिक सहारा
सुरभि ने दिसंबर 2024 में NET-JRF परीक्षा भी पास की। इसके जरिए उन्होंने पीएचडी के विकल्प खुले रखे। इसी दौरान उन्हें प्रतिभा सेतु पोर्टल के जरिए सरकारी नौकरी का मौका मिला। वह इस समय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत माय भारत में सहायक निदेशक के पद पर काम कर रही हैं। जनवरी में उन्होंने यह पद संभाला। इस नौकरी ने उन्हें मानसिक स्थिरता दी और UPSC की अनिश्चितता का दबाव थोड़ा कम किया।
प्रीलिम्स की तैयारी में कोई विषय नहीं छोड़ा
इंडियन मास्टमाइंड को दिए इंटरव्यू में सुरभि ने बताया कि UPSC प्रीलिम्स में किसी भी विषय को छोड़ना जोखिम भरा हो सकता है। उन्होंने विज्ञान, पर्यावरण, मैपिंग और इतिहास समेत हर विषय को बराबर महत्व दिया। खासकर मैपिंग पर उन्होंने काफी मेहनत की क्योंकि पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों में इससे जुड़े सवाल लगातार आ रहे थे। उन्होंने पुराने प्रश्नपत्रों का गहराई से विश्लेषण किया और उसी आधार पर तैयारी को दिशा दी।
फुल टेस्ट की जगह कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस
प्रीलिम्स में उन्होंने लगातार फुल लेंथ टेस्ट देने के बजाय छोटे कॉन्सेप्ट टेस्ट पर ज्यादा ध्यान दिया। उनका मानना था कि इससे यह समझने में आसानी होती है कि किस विषय में कमजोरी है। उन्होंने हर कमजोर हिस्से को अलग-अलग पहचानकर सुधारने की कोशिश की।
मेंस में कंटेंट को बनाया सबसे बड़ा हथियार
मेंस की तैयारी में सुरभि ने सिर्फ ज्यादा उत्तर लिखने पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने कंटेंट मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने अपने पुराने मेंस अंकों का विश्लेषण किया और समझा कि किस हिस्से में सुधार की जरूरत है। खासकर निबंध में इस बार उनका प्रदर्शन काफी बेहतर रहा और उन्हें 121 अंक मिले। सुरभि का मानना है कि अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है तो उत्तर अपने आप बेहतर बनते हैं। दिक्कत तब होती है जब जानकारी अधूरी होती है।
टॉपर्स की कॉपी देखकर समझा उत्तर लिखने का तरीका
उन्होंने टॉपर्स की कॉपियां सिर्फ नकल करने के लिए नहीं देखीं, बल्कि यह समझने के लिए पढ़ीं कि उत्तरों को किस तरह व्यवस्थित किया जाता है। आखिरी चरण में उन्होंने फुल लेंथ टेस्ट लिखना भी कम कर दिया। उसकी जगह वह प्रश्न पढ़कर दिमाग में उत्तर की रूपरेखा तैयार करती थीं। इससे सोचने की गति बढ़ी और थकान भी कम हुई।
इंटरव्यू में इतिहास बना सबसे मजबूत पक्ष
सुरभि का इंटरव्यू काफी सहज रहा। ज्यादातर सवाल इतिहास और अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जुड़े थे। इतिहास में मजबूत पकड़ होने की वजह से उन्होंने इंटरव्यू में आत्मविश्वास बनाए रखा। प्राचीन इतिहास और तथ्यात्मक स्पष्टता उनकी बड़ी ताकत रही।
अभ्यर्थियों को क्या सलाह देती हैं सुरभि
सुरभि का कहना है कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। उनके मुताबिक अगर असफलता मिले तो यह समझना जरूरी है कि गलती कहां हुई। कौन सा हिस्सा कमजोर है, कौन सी रणनीति काम नहीं कर रही और दूसरों से क्या नया सीखा जा सकता है। वह मानती हैं कि UPSC में सफलता अक्सर एक ही साल की चमक से नहीं आती, बल्कि हर असफलता के बाद खुद को बेहतर बनाने से आती है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव