गांव की लड़की ने किया कमाल, सेल्फ स्टडी के दम पर UPSC में हासिल की 9वीं रैंक, बनीं वैज्ञानिक
यूपी के सोनभद्र की शिवांगी दुबे ने बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी के दम पर UPSC संयुक्त भू-वैज्ञानिक परीक्षा 2026 में ऑल इंडिया 9वीं रैंक हासिल की है। वे केंद्रीय भूजल बोर्ड में सहायक जल भू वैज्ञानिक के पद पर चुनी गई हैं।
दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और खुद पर भरोसे के आगे बड़ी से बड़ी चुनौती भी घुटने टेक देती है। इस बात को सच साबित कर दिखाया है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की होनहार बेटी शिवांगी दुबे ने। सोनभद्र के राबर्ट्सगंज क्षेत्र के पकरी गांव की रहने वाली शिवांगी ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की संयुक्त भू-वैज्ञानिक परीक्षा-2026 में देश भर में ऑल इंडिया लेवल पर 9वीं रैंक (AIR 9) हासिल करके पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस शानदार सफलता के साथ उनका चयन केंद्रीय भूजल बोर्ड में सहायक जल भू वैज्ञानिक के पद पर हुआ है।
बिना कोचिंग के हासिल की ऐतिहासिक सफलता
शिवांगी दुबे की यह उपलब्धि इसलिए भी बेहद खास और प्रेरणादायक है क्योंकि उन्होंने इसके लिए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा नहीं लिया। उन्होंने पूरी तैयारी खुद से की और अपनी रणनीति पर कायम रहते हुए सफलता का यह मुकाम हासिल किया।
उनकी शुरुआती स्कूली शिक्षा सोनभद्र से ही पूरी हुई। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में एडमिशन लिया। आगे चलकर उन्होंने IIT संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JAM) पास की और IIT भुवनेश्वर (ओडिशा) से अपनी हायर एजुकेशन पूरी की।
करियर में हमेशा लहराया परचम
शिवांगी बचपन से ही पढ़ाई में बेहद होनहार और अनुशासित रही हैं। यूपीएससी से पहले भी उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की कई कठिन परीक्षाओं में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है।
CSIR-UGC NET (जून 2025) परीक्षा में उन्होंने पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागरीय एवं ग्रहीय विज्ञान विषय में 95.77 परसेंटाइल अंक और ऑल इंडिया रैंक 77 प्राप्त कर सफलता हासिल की थी। IIT-JAM प्रतिष्ठित राष्ट्रीय परीक्षा को क्रैक करके ही उन्होंने IIT भुवनेश्वर में दाखिला प्राप्त किया था।
परिवार का साथ और गुरुजनों का मार्गदर्शन बना सफलता की कुंजी
शिवांगी ने अपनी इस शानदार सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और गुरुजनों को दिया है। उन्होंने साझा किया कि उनका लक्ष्य काफी बड़ा था और इसे हासिल करने की राह में चुनौतियां भी कम नहीं थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी उनके पिता चंद्रप्रकाश दुबे और मां अंजना ने हर कदम पर उनका मनोबल बनाए रखा और कभी हिम्मत नहीं हारने दी। इसके साथ ही, बीएचयू (BHU) के प्रोफेसरों के निरंतर मार्गदर्शन और प्रोत्साहन ने उनकी तैयारी को सही दिशा दी, जिसकी बदौलत वे आज इस मुकाम तक पहुंच सकी हैं।
युवाओं के लिए सीख और प्रेरणा
शिवांगी की इस बड़ी कामयाबी से उनके गांव और पूरे सोनभद्र जिले में खुशी की लहर है। उनकी यह यात्रा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे देश के लाखों छात्रों को यह सिखाती है कि महंगी कोचिंग क्लासेस ही सफलता की एकमात्र गारंटी नहीं होतीं। अगर आपके पास सही स्टडी मटेरियल, मजबूत इरादा और निरंतरता है, तो आप घर बैठे खुद पढ़ाई करके भी यूपीएससी जैसी कठिन से कठिन परीक्षाओं में टॉप रैंक हासिल कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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