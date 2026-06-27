Success story: UPSC के लिए छोड़ी CA की नौकरी, 4 अटेंम्प्ट में फेल; 5 प्रयास में ऐसे मिली कामयाबी

एक ऐसी ही कहानी है साक्षा जैन की, जिनको UPSC की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में सफलता हासिल हुई है। हालांकि यह सफलता उन्हें 4 अटेंम्प्ट के बाद मिली है। यानी वो 5वें प्रयास में सफल हुए है। साक्षी जैन के लिए यह सफर आसान नहीं था।

UPSC की सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम यानी फाइनल परिणाम जब भी जारी होता है, तब चयनित हुए उम्मीदवारों की कई कहानियां सामने आती हैं, जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनती हैं। एक ऐसी ही कहानी है साक्षा जैन की, जिनको UPSC की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में सफलता हासिल हुई है। हालांकि यह सफलता उन्हें 4 अटेंम्प्ट के बाद मिली है। यानी वो 5वें प्रयास में सफल हुए है। साक्षी जैन के लिए यह सफर आसान नहीं था। यूपीपीएसी के लिए साक्षी ने सीए की नौकरी को छोड़ दी थी। चलिए उनके सफर के बारे में जानते हैं।

साक्षी जैन की 37वीं रैंक साक्षी जैन ने UPSC ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अंतिम परिणाम में ऑल इंडिया रैंक 37 हासिल की है। वो रास्थान के टोंक की रहने वाली हैं। साक्षी जैन ने साल 2018 में चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) बनी थीं। इसके बाद उन्होंने नोएडा में एक ब्रिटेन स्थित बैंक में नौकरी की। हालांकि, उनके परिवार के ज्यादातर सदस्य सरकारी सेवा में हैं। उनके चाचा के बेटे अमित जैन IPS अधिकारी हैं, जिनसे प्रेरित होकर उन्होंने समाज में सीधे लोगों के बीच काम करने का फैसला किया।

कोरोना के दौरान शुरू की तैयारी कोविड-19 महामारी के दौरान साल 2020 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और UPSC की तैयारी शुरू कर दी। उनका पहला प्रयास 2021 में था, लेकिन तब उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने 2022, 2023, 2024 और 2025 में लगातार मेन्स परीक्षा पास की और हर बार इंटरव्यू तक पहुंचीं। आखिरकार 2025 की परीक्षा में उन्होंने ऑल इंडिया 37वीं रैंक हासिल कर अपना IAS बनने का सपना पूरा कर लिया। रिजल्ट घोषित होने के बाद परिवार ने उन्हें साफा पहनाकर बधाई दी और उनकी सफलता का जश्न मनाया गया।

30 मिनट तक चला था इंटरव्यू साक्षी ने बताया कि उनका इंटरव्यू करीब 30 मिनट तक चला। इस दौरान उनसे उनके CA बैकग्राउंड, योग और बागवानी जैसे शौक, साथ ही राजस्थान में बाल विवाह से जुड़े सवाल पूछे गए। उन्होंने बताया कि इंटरव्यू में उनकी साड़ी को लेकर भी सवाल किया गया। योग से जुड़े प्रश्नों में योग के प्रकार और उसके इतिहास के बारे में पूछा गया।

इसके अलावा राजस्थान में बाल विवाह के कारणों पर भी चर्चा हुई। वहीं, CA बैकग्राउंड से जुड़े सवालों में महिलाओं की वित्तीय साक्षरता, पैसे का सही निवेश कैसे करें और विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सकता है, जैसे विषय शामिल थे।