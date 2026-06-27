Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Success story: UPSC के लिए छोड़ी CA की नौकरी, 4 अटेंम्प्ट में फेल; 5 प्रयास में ऐसे मिली कामयाबी

Dheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

एक ऐसी ही कहानी है साक्षा जैन की, जिनको UPSC की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में सफलता हासिल हुई है। हालांकि यह सफलता उन्हें 4 अटेंम्प्ट के बाद मिली है। यानी वो 5वें प्रयास में सफल हुए है। साक्षी जैन के लिए यह सफर आसान नहीं था।

Success story: UPSC के लिए छोड़ी CA की नौकरी, 4 अटेंम्प्ट में फेल; 5 प्रयास में ऐसे मिली कामयाबी

UPSC की सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम यानी फाइनल परिणाम जब भी जारी होता है, तब चयनित हुए उम्मीदवारों की कई कहानियां सामने आती हैं, जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनती हैं। एक ऐसी ही कहानी है साक्षा जैन की, जिनको UPSC की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में सफलता हासिल हुई है। हालांकि यह सफलता उन्हें 4 अटेंम्प्ट के बाद मिली है। यानी वो 5वें प्रयास में सफल हुए है। साक्षी जैन के लिए यह सफर आसान नहीं था। यूपीपीएसी के लिए साक्षी ने सीए की नौकरी को छोड़ दी थी। चलिए उनके सफर के बारे में जानते हैं।

साक्षी जैन की 37वीं रैंक

साक्षी जैन ने UPSC ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अंतिम परिणाम में ऑल इंडिया रैंक 37 हासिल की है। वो रास्थान के टोंक की रहने वाली हैं। साक्षी जैन ने साल 2018 में चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) बनी थीं। इसके बाद उन्होंने नोएडा में एक ब्रिटेन स्थित बैंक में नौकरी की। हालांकि, उनके परिवार के ज्यादातर सदस्य सरकारी सेवा में हैं। उनके चाचा के बेटे अमित जैन IPS अधिकारी हैं, जिनसे प्रेरित होकर उन्होंने समाज में सीधे लोगों के बीच काम करने का फैसला किया।

ये भी पढ़ें:मौत के मुंह से लौटे थे आयुष, दूसरी जिंदगी मिली तो UPSC में लहराया सफलता का परचम

कोरोना के दौरान शुरू की तैयारी

कोविड-19 महामारी के दौरान साल 2020 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और UPSC की तैयारी शुरू कर दी। उनका पहला प्रयास 2021 में था, लेकिन तब उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने 2022, 2023, 2024 और 2025 में लगातार मेन्स परीक्षा पास की और हर बार इंटरव्यू तक पहुंचीं। आखिरकार 2025 की परीक्षा में उन्होंने ऑल इंडिया 37वीं रैंक हासिल कर अपना IAS बनने का सपना पूरा कर लिया। रिजल्ट घोषित होने के बाद परिवार ने उन्हें साफा पहनाकर बधाई दी और उनकी सफलता का जश्न मनाया गया।

30 मिनट तक चला था इंटरव्यू

साक्षी ने बताया कि उनका इंटरव्यू करीब 30 मिनट तक चला। इस दौरान उनसे उनके CA बैकग्राउंड, योग और बागवानी जैसे शौक, साथ ही राजस्थान में बाल विवाह से जुड़े सवाल पूछे गए। उन्होंने बताया कि इंटरव्यू में उनकी साड़ी को लेकर भी सवाल किया गया। योग से जुड़े प्रश्नों में योग के प्रकार और उसके इतिहास के बारे में पूछा गया।

इसके अलावा राजस्थान में बाल विवाह के कारणों पर भी चर्चा हुई। वहीं, CA बैकग्राउंड से जुड़े सवालों में महिलाओं की वित्तीय साक्षरता, पैसे का सही निवेश कैसे करें और विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सकता है, जैसे विषय शामिल थे।

ये भी पढ़ें:UPSC के लिए माइक्रोसॉफ्ट की 45 लाख की नौकरी छोड़ी, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

बिना कोचिंग की तैयारी

साक्षी ने बताया कि उन्होंने बिना किसी कोचिंग के UPSC की तैयारी की। वह हर रात अगले दिन की पढ़ाई का पूरा प्लान बना लेती थीं। इसमें तय करती थीं कि अगले दिन कौन-से विषय पढ़ने हैं और कितना सिलेबस पूरा करना है। इसके बाद वह रोज करीब 10 घंटे पढ़ाई करके अपने तय किए गए लक्ष्य पूरे करती थीं। साक्षी ने बताया कि तैयारी के दौरान तनाव से बचने के लिए वह बागवानी और वॉक करना पसंद करती थीं। इससे उन्हें मानसिक रूप से तरोताजा रहने में मदद मिलती थी।

ये भी पढ़ें:कौन हैं IPS संदीप सिंह, क्या थी UPSC में रैंक, सामने लाई सिया गोयल की खूनी साजिश
Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

और पढ़ें
UPSC UPSC IAS
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन , CBSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।