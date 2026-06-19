UPSC Success Story: पिता कैरी बैग सप्लायर, बेटी ने तीसरे अटेंम्प्ट में यूपीएससी किया क्रैक

upsc success story ritika pandey: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा-2025 का जब फाइनल रिजल्ट आया, तो रितिका के परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। क्योंकि उन्होंने इस कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की थी।

कहते हैं कि जहां चाह होती है, वहां राह भी निकल ही आती है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा जैसी कठिन परीक्षा में सफलता अक्सर उन्हीं लोगों को मिलती है, जो अपने लक्ष्य के प्रति पूरी लगन, अनुशासन और मेहनत के साथ जुटे रहते हैं। इस परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी परेशानी होती है पैसों की कमी। लेकिन लगातार प्रयास और परिवार के सहयोग से इन्हें पार किया जा सकता है। ऐसे सफर में माता-पिता का प्रोत्साहन और मार्गदर्शन बच्चों के सपनों को साकार करने में अहम भूमिका निभाता है। कुछ ऐसी ही कहानी है रितिका पांडे की।

यूपीएससी सीएसई 2025 रिजल्ट संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा-2025 का जब फाइनल रिजल्ट आया, तो रितिका के परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। क्योंकि उन्होंने इस कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की थी।

कौन है रितिका पांडे रितिका बिहार के नवादा जिले के हिसुआ नगर परिषद के पंचू इलाके की रहने वाली हैं। उनके पिता संजय पांडेय मूल रूप से हिसुआ पंचू के निवासी हैं और स्थानीय दुकानों में कैरी बैग सप्लाई करने का छोटा कारोबार करते हैं। पैसों की कमी होने के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा में कोई कमी नहीं आने दी। रितिका अपनी सफलता का श्रेय पिता की मेहनत, संघर्ष और उनके अटूट समर्थन को देती हैं, जिसने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। रितिका ने बताया, सफलता के पीछे कई लोगों की मौन और सक्रिय भूमिका होती है, जो आपको लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करते हैं।

रितिका की पढ़ाई-लिखाई रितिका की प्रारंभिक शिक्षा रांची में ही हुई। उन्होंने 2016 में मनन विद्या स्कूल से 10वीं और 2018 में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने दिल्ली का रुख किया और 2021 में दिल्ली विश्वविद्यालय से फिजिक्स (भौतिक विज्ञान) में स्नातक की डिग्री प्राप्त की।

करियर का पहला विकल्प रितिका के अनुसार, यूपीएससी हमेशा से ही उनका पहला करियर विकल्प था। स्नातक के बाद वह वापस रांची लौट आईं और घर के शांत और पारिवारिक माहौल में रहकर तैयारी शुरू की। उन्होंने बताया कि पिछले सत्र में वह साक्षात्कार तक पहुंचकर रुक गई थीं, लेकिन माता-पिता के निरंतर प्रोत्साहन ने उन्हें दोबारा प्रयास करने और सफल होने के लिए प्रेरित किया।