UPSC Success Story: गरीबी से निकलकर DRDO में डिप्टी डायरेक्टर तक का सफर, रोचक है IAS आदित्य पटेल की सक्सेस स्टोरी

यूपीएससी की तैयारी करने वाले हर युवा के लिए प्रेरणा की मिसाल हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के आदित्य पटेल। गरीबी में बीता बचपन, सीमित संसाधन और फिर भी दृढ़ इच्छाशक्ति से उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया और आज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) के आयुध अनुसंधान बोर्ड (ARMREB) में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं। 2017 में उन्होंने UPSC सिविल सर्विसेज परीक्षा में 919 रैंक हासिल की और पहले इंडियन एयर फोर्स में सेवा दी, फिर DRDO में आए। आज वे देश की सुरक्षा के लिए काम करने के साथ-साथ दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक यूपीएससी कोचिंग में फ्री गाइडेंस भी देते हैं। उनकी यह कहानी साबित करती है कि मेहनत से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है।

गरीबी में बीता बचपन, पिता ने कभी कमी नहीं होने दी

आदित्य पटेल का जन्म फतेहपुर के एक छोटे से गांव में हुआ। उनके पिता किसान थे और धान, गेहूं तथा सब्जियों की खेती करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। आदित्य बताते हैं कि बचपन में एक ही शर्ट लंबे समय तक पहनते थे और सोचते थे कि क्या कपड़े कभी बदलते नहीं। लेकिन पिता ने कभी गरीबी का एहसास नहीं होने दिया। खाने-पीने में कमी नहीं होने दी। पिता ने सभी भाइयों को पढ़ाया-लिखाया। आज बड़ा भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सीनियर मैनेजर है, दूसरा भाई खेती संभालते हैं और आदित्य DRDO में हैं। पिता की मेहनत और प्रेरणा ने आदित्य को आगे बढ़ने की ताकत दी।

पिता की प्रेरणा से शुरू हुआ आईएएस बनने का सपना

ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद आदित्य जब शिक्षक बने तो पिता ने कहा - 'बेटा, शिक्षक तो हर कोई बन जाता है, तुम जिलाधिकारी (DM) बनो।' पिता और मां की यही इच्छा थी कि आदित्य आईएएस बनें। तब तक आदित्य को यूपीएससी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वे सोचते थे कि आईएएस बनने की अलग पढ़ाई होती है। बड़े भाई ने गाइड किया, जो पहले यूपीएससी मेन्स तक पहुंच चुके थे। तब आदित्य को पता चला कि आईएएस बनने के लिए यूपीएससी क्रैक करना पड़ता है। फिर उन्होंने तैयारी शुरू की और 2017 में सफलता हासिल की।

UPSC क्रैक कर पहले एयर फोर्स, अब DRDO में सेवा

2017 में यूपीएससी में 919 रैंक लाने के बाद आदित्य ने पहले इंडियन एयर फोर्स में सेवा दी। फिर वे DRDO में आए और आज आयुध अनुसंधान बोर्ड में डिप्टी डायरेक्टर हैं। वे देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। उनकी सफलता का राज है लगन, अनुशासन और परिवार का साथ। गरीबी से निकलकर इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन आदित्य ने कभी हार नहीं मानी।

कोचिंग में फ्री गाइडेंस, गरीब बच्चों का सपना पूरा करना

आदित्य आज दिल्ली के मुखर्जी नगर में 'यूनीएक्जाम' कोचिंग में फ्री में पढ़ाते हैं। यह कोचिंग तीन साल पहले शुरू हुई और फीस बहुत कम है, ताकि गरीब बच्चे भी तैयारी कर सकें। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और अंडमान तक के छात्र यहां पढ़ते हैं। कोचिंग का रिजल्ट भी अच्छा है। आदित्य कहते हैं - 'मैं गरीबी से निकला हूं, इसलिए जानता हूं कि सपने पूरे करने में पैसे की कमी कितनी बड़ी बाधा बनती है।' वे बच्चों को गाइडेंस देते हैं और उनके सपने साकार करने में मदद करते हैं।

आदित्य पटेल की यह सक्सेस स्टोरी साबित करती है कि मेहनत और लगन से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। अगर इच्छाशक्ति मजबूत हो, तो गरीबी कभी सपनों की राह में रोड़ा नहीं बनती है।

