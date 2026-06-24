प्री-बोर्ड में फेल, दिल को चुभ गई पिता की ये बात; पहले IIT फिर UPSC किया क्रैक

मोहिबुल्ला अंसारी बिहार के सिवान जिले के रहने वाले हैं। शुरुआत में उनका मन पढ़ाई-लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। साहपाठी उन्हें मजाक में‘मुसीबतउल्लाह’ कहकर बुलाते थे क्योंकि वह अक्सर किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते थे।

यूपीएससी की कई सक्सेस कहानियां हैं, जो दूसरों के लिए प्रेरणास्त्रोत बनती है। ऐसी ही एक कहानी है मोहिबुल्ला अंसारी की। सपना था आईआईटी का। लेकिन जब वो 10वीं और 12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षाओं में फेल गए, तो उनके पिता ने ऐसी बात कह दी की वो सीधा दिल पर लग गई। लेकिन किसे पता था कि पिता की वही बात, घाव ना बनकर मरहम का काम कर जाएगी। या यूं कहें कि वो बात उनके जीवन की टर्निंग प्वाइंट बन जाएगाी। जज्बा और लगन ऐसा की आईआईटी के बाद यूपीएससी क्रैक कर जाएंगे। हालांकि अंसारी के लिए यहां तक का सफर आसान नहीं था। चलिए इनकी कहानी जानते हैं।

जी हां, मोहिबुल्ला अंसारी बिहार के सिवान जिले के रहने वाले हैं। शुरुआत में उनका मन पढ़ाई-लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। साहपाठी उन्हें मजाक में‘मुसीबतउल्लाह’ कहकर बुलाते थे क्योंकि वह अक्सर किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते थे। मोहिबुल्लाह जब प्री बोर्ड में ही फेल हो गए तो उन्हें अपने परिवार के ही ताने सुनने को मिले, लेकिन ये केवल उनके संघर्षों की शुरुआत थी।

पिता ने मारा था ताना उन्होंने एक वीडियो में बताया कि मेरा मन था कि मैं आईआईटी में जाऊं, लेकिन जब 12वीं के प्री बोर्ड में ही मैं फेल हो गया तो मेरे पिता ने ताना मारते हुए कहा- पहले कम से कम पास होने लायक नंबर तो ले आओ। मुझे बुरा लगा और मैंने सोचा कि एक तरफ मैं आईआईटी में जाने की तैयारी कर रहा हूं, और दूसरी तरह मेरी फैमिली के लोग प्री बोर्ड में पास होने लायक नंबरों को लेकर परेशान हैं। मैंने 12वीं में बहुत मेहनत की और साथ ही आईआईटी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम (जेईई) की तैयारी भी करने लगा।'

बीटेक कर हासिल की नौकरी, लेकिन नहीं लगा मन आईआईटी में पढ़ाई करने के लिए उन्होंने दिन-रात मेहनत की। फिर वो दिन आया, जब मोहिबुल्लाह ने जेईई मेन और जेईई एडवांस क्लियर किया और 2011 में केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई करने के लिए आईआईटी दिल्ली में एडमिशन ले लिया। हालांकि, यहां भी मोहिबुल्लाह पढ़ाई से ज्यादा दूसरी चीजों, जैसे- हॉस्टल की राजनीति, डिबेट वगैरह में अपना वक्त देने लेगे।

नौकरी से 12 दिन में ही ऊब गए एक बार फिर इन सबसे उनकी पढ़ाई और नंबरों पर असर पड़ा और रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। हालांकि, 2015 में उन्हें नौकरी मिल गई। नौकरी करते हुए अभी 12 दिन ही बीते थे कि उनका मन ऊबने लगा। मोहिबुल्लाह ने महसूस किया कि वो इस नौकरी के लिए नहीं बने हैं।

सिविल सर्विसेस की तैयारी मोहिबुल्लाह ने नौकरी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने तय किया यूपीएससी के जरिए सिविल सर्विस में जाएंगे। 2015 में मोहिबुल्लाह दिल्ली आ गए और यूपीएससी के लिए तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने हर दिन 10 से 12 घंटों तक पढ़ाई की और पहले ही प्रयास में यूपीएससी प्री और मेंस, दोनों परीक्षाएं क्लियर कर ली। लेकिन, जब वो इंटरव्यू के लिए पहुंचे तो बहुत ज्यादा घबरा गए।

तीन बार असफल मोहिबुल्लाह ने बताया कि वो इतने ज्यादा घबरा गए कि इंटरव्यू में आसान सवालों के जवाब भी नहीं दे पाए। मोहिबुल्लाह ने अगले साल फिर तैयारी की और फिर से इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन इस बार भी वो कामयाब नहीं हो पाए। और, इस तरह यूपीएससी के लिए उनकी तीन कोशिशें नाकाम हो गईं।