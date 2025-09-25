15 की उम्र में सगाई, कई मुसीबतें झेलीं; UPSC में झंडे गाड़ बन गईं अफसर बिटिया

UPSC Success Story : मध्य प्रदेश की अंजलि सोंधिया की उनकी बिना मर्जी के 15 की उम्र में सगाई कर दी गई थी। अंजलि ने बिना कोचिंग UPSC की परीक्षा 2024 में AIR 9 हासिल कर पिता का सपना पूरा किया।

UPSC Success Story : संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की कठिन परीक्षा में सफलता पाने वाली मध्य प्रदेश की अंजलि सोंधिया की कहानी लाखों उम्मीदवारों और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की युवतियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। घरवालों के मर्जी के चलते 15 वर्ष की उम्र में जब उनकी सगाई तय हो गई थी, तब भी उन्होंने अपने सपनों को नहीं छोड़ा और बिना किसी कोचिंग के खुद की मेहनत से UPSC भारतीय वन सेवा (IFS) परीक्षा 2024 में शीर्ष 10 रैंक हासिल कर राज्य टॉपर्स की सूची में अपना नाम दर्ज कराया।

UPSC Success Story : कौन हैं IFS अंजलि सोंधिया? राजगढ़ जिले के छोटे से चंदरपुरा गांव की रहने वाली अंजलि का पारिवारिक जीवन सामान्य किसान परिवार का था। पिता सुरेश सोंधिया का देहांत होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके पिता का सपना था कि उनकी बेटी अफसर बने, और यह सपना अंजलि ने साकार कर दिखाया। 15 साल की उम्र में घरवालों ने जब अंजलि की सगाई कर दी तब मां ने उन्हें सहारा दिया। अंजलि की मां ने उनकी शादी की सगाई तोड़कर शिक्षा जारी रखने में उनका पूरा साथ दिया।

UPSC Success Story : चुनौतीपूर्ण रही यूपीएससी की यात्रा 2016 में अपनी 12वीं के बाद अंजलि ने खुद से पढ़ाई शुरू की, जिसमें उन्होंने इंडियन पाठ्यक्रम (NCERT) और ऑनलाइन संसाधनों का सहारा लिया। पहली तीन कोशिशों में प्रिलिम्स पास न होने पर भी उन्होंने हार नहीं मानी। चौथे प्रयास में उनकी मेहनत रंग लाई, जिसमें उन्होंने न केवल परीक्षा पास की बल्कि भारतीय वन सेवा में देश भर में नौवीं रैंक भी हासिल की।