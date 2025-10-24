Success Story: लाखों की छोड़ी नौकरी, 4 बार फेल, 5वीं में क्रैक किया था UPSC

Hindustan Hindi News
Fri, 24 Oct 2025 09:08 PMDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
यूपीएससी सिविस सर्विसेज (UPSC) की परीक्षा पास करने के लिए उम्मीदवार खूब मेहनत करते हैं। कुछ इतने तेज होते हैं कि अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा क्रैक कर आईएएस या आईपीएस की नौकरी हासिल कर लेते हैं। लेकिन कई 3 या 4 प्रयास में इस परीक्षा को क्लियर करते हैं। क्योंकि यह देश की सबसे कठिन परीक्षा में से एक है। यही वजह है कि हर साल लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन सफलता केवल कुछ गिने-चुने उम्मीदवारों को ही मिलती है। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे कैंडिडेट से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने 5वीं बार में न सिर्फ यूपीएससी क्लियर की बल्कि ऑल इंडिया रैंक 9 हासिल की।

आदित्य विक्रम अग्रवाल
जी हां, हम बात कर रहे हैं, आदित्य विक्रम अग्रवाल की, जिन्होंने अपनी सिक्योर कॉर्पोरेट जॉब को छोड़कर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की और 9वीं रैंक लाकर एक मिसाल पेश किया है। बता दें कि आदित्य बहादुरगढ़ के सेक्टर 2 के रहने वाले हैं। उन्होंने NIT प्रयागराज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने टाटा मोटर्स में कुछ समय तक काम किया, लेकिन उनकी इच्छा IAS अधिकारी बनने की थी। इसलिए उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी और यूपीएससी परीक्षा की तैयारी में लग गए।

UPSC CSE 2024 में ऑल इंडिया रैंक 9

हालांकि, यहां उन्होंने धैर्य दिखाते हुए और कड़ी मेहनत के दम पर सफलता हासिल की। सफलता पाने के लिए उन्हें 5 प्रयास करने पड़े। आदित्य विक्रम अग्रवाल ने UPSC CSE 2024 में ऑल इंडिया रैंक 9 हासिल कर सबका दिल जीत लिया है।

बताते चलें कि बचपन से ही पढाई में अव्वल रहने वाले आदित्य ने 12वीं में साइंस में हरियाणा का झज्जर जिला टॉप किया था। इसके बाद एनआईटी इलाहबाद में एडमिशन ले लिया और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन पूरा किया। वे अब तक अनेक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके थे। अनेक नौकरियां छोड़ चुके।

एक बार जब उनसे पूछा गया कि इस सफलता का श्रेय किसे देंगे, तो उन्होंने किमैं किसी एक नाम को नहीं ले सकता, लेकिन मम्मी-पापा और बड़ी बहन ये तीनों हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। आदित्य विक्रम अग्रवाल की कहानी उन यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक प्ररेणा है, जो एक या दो बार की असफलता से ही घबरा जाते हैं और तैयारी बीच में ही छोड़ देते हैं।

