Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़upsc success story himanshu gupta uttarakhand tea seller son ias without coaching crack upsc cse three times
चायवाले के बेटे ने बिना कोचिंग 3 बार UPSC क्रैक किया, सच किया IAS बनने का सपना

चायवाले के बेटे ने बिना कोचिंग 3 बार UPSC क्रैक किया, सच किया IAS बनने का सपना

संक्षेप:

upsc success story ias himanshu gupta : उत्तराखंड के छोटे से कस्बे से निकलकर UPSC की सबसे ऊंची सीढ़ी तक पहुंचे हिमांशु गुप्ता के संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास से भरी उनकी पूरी कहानी जानिए।

Dec 28, 2025 02:33 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

upsc success story ias himanshu gupta : संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा को देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिना जाता है। यहां तक पहुंचना सिर्फ बुद्धि की नहीं, बल्कि धैर्य, त्याग और लगातार मेहनत की परीक्षा भी होती है। जब हालात साथ न हों, जेब खाली हो और रास्ते लंबे हों, तब भी अगर कोई तीन बार UPSC पास कर ले, वो भी बिना किसी कोचिंग के ही तो उसकी कहानी सिर्फ सफलता की नहीं, बल्कि हौसले की मिसाल बन जाती है। ऐसी ही एक मिसाल हैं हिमांशु गुप्ता, जिन्होंने चाय बेचने वाले पिता के बेटे से लेकर IAS अफसर बनने तक का सफर तय किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कौन हैं हिमांशु गुप्ता?

हिमांशु गुप्ता का जन्म उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के सितारगंज में हुआ। उनका परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर था। पिता चाय बेचकर घर चलाते थे और यही परिवार की आमदनी का एकमात्र जरिया था। बचपन से ही हिमांशु ने तंगी, संघर्ष और जिम्मेदारियों को बहुत करीब से देखा। स्कूल जाने के लिए उन्हें रोज करीब 70 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। सुविधाओं की कमी थी, लेकिन सपनों की कमी नहीं।

तय किया स्कूल से JNU तक सफर

हिमांशु ने अपनी स्कूली पढ़ाई बरेली के सिरौली इलाके से पूरी की। आर्थिक परेशानियों के बावजूद उनके पिता ने कभी पढ़ाई में रुकावट नहीं आने दी। स्कूल के बाद हिमांशु का चयन दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में हुआ, जहाँ से उन्होंने वनस्पति विज्ञान (Botany) में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से लोक प्रशासन (Public Administration) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। यहीं से उन्होंने UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की वह भी बिना किसी कोचिंग संस्थान के ही उन्होंने यूपीएससी की परिक्षाओं में सफलता पाने की सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी।

बिना कोचिंग UPSC की तैयारी

हिमांशु गुप्ता ने कोचिंग की महंगी फीस के बजाय सेल्फ स्टडी को अपना हथियार बनाया। NCERT, स्टैंडर्ड किताबें, करंट अफेयर्स और लगातार रिवीजन किया और यही उनकी रणनीति थी। उनका मानना था कि अगर दिशा साफ हो और मेहनत ईमानदार, तो संसाधनों की कमी रास्ता नहीं रोक सकती।

तीन बार UPSC क्लियर करने का रिकॉर्ड

हिमांशु गुप्ता ने लगातार तीन वर्षों तक UPSC परीक्षा पास कर एक अनोखा मुकाम हासिल किया।

  • 2018 (पहला प्रयास):

चयन हुआ Indian Railway Traffic Service (IRTS) में

  • 2019 (दूसरा प्रयास):

ऑल इंडिया रैंक 309, चयन Indian Police Service (IPS) में

  • 2020 (तीसरा प्रयास):

ऑल इंडिया रैंक 139, सपना हुआ पूरा और IAS अधिकारी बने

क्या है IAS हिमांशु गुप्ता का सक्सेस मंत्र

हिमांशु मानते हैं कि हालात चाहे जैसे हों, लक्ष्य से समझौता नहीं करना चाहिए। कोचिंग नहीं, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी कुंजी है। असफलता रुकावट नहीं, सीखने का मौका होती है।

युवाओं के लिए प्रेरणा

हिमांशु गुप्ता की UPSC सक्सेस स्टोरी उन लाखों छात्रों के लिए उम्मीद की किरण है, जो संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। उनकी कहानी बताती है कि मेहनत, आत्मविश्वास और सही दिशा हो, तो चायवाले का बेटा भी देश का सर्वोच्च अफसर बन सकता है।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
UPSC
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।