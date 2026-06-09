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UPSC Success Story: बिना एक हाथ के जन्मीं काजल ने किया कमाल, UPSC में AIR 167 हासिल कर बनीं IAS

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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UPSC Success Story: जन्म से एक हाथ न होने के बावजूद केरल की IIT ग्रेजुएट काजल राजू ने हार नहीं मानी। रेलवे में IRMS अफसर रहते हुए उन्होंने ड्यूटी के साथ पढ़ाई की और UPSC में AIR 167 हासिल कर IAS बनने का सपना पूरा किया।

UPSC Success Story: बिना एक हाथ के जन्मीं काजल ने किया कमाल, UPSC में AIR 167 हासिल कर बनीं IAS

Kajal Raju UPSC Success Story: देश की सबसे कठिन मानी जाने वाली संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा को पास करना लाखों युवाओं का सपना होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल इस परीक्षा को पास ही नहीं करते, बल्कि अपनी असाधारण जीवन यात्रा से इतिहास रच देते हैं। ऐसी ही एक बेहद प्रेरणादायक और आंखों में आंसू ला देने वाली कहानी है केरल की रहने वाली काजल राजू की। काजल का जन्म बिना एक हाथ के हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी इस शारीरिक दिव्यांगता को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। पहले देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी (IIT) से इंजीनियरिंग करना, फिर रेलवे में क्लास-वन अधिकारी बनना और उसके बाद यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 167 (AIR 167) हासिल कर आईएएस (IAS) बनने तक का उनका सफर हर उस व्यक्ति के लिए सबक है जो अपनी जिंदगी में दिक्कतों का रोना रोते हैं।

बचपन से ही चुनौतियों को दी मात, IIT से की पढ़ाई

काजल राजू का जन्म से ही एक हाथ नहीं था, जिसके कारण उन्हें बचपन से ही कई सामाजिक और शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन उनके माता-पिता और उनके खुद के मजबूत इरादों ने उन्हें कभी टूटने नहीं दिया। स्कूली शिक्षा में अव्वल रहने के बाद उन्होंने देश की सबसे कठिन इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा क्रैक की और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास में दाखिला लिया। आईआईटी मद्रास से ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उनके पास कॉर्पोरेट दुनिया में आराम की जिंदगी और लाखों का पैकेज पाने का मौका था, लेकिन उन्होंने देश सेवा का कठिन रास्ता चुना।

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पहले ही प्रयास में बनीं IRMS ऑफिसर, पर सपना था और बड़ा

यूपीएससी की तैयारी के दौरान काजल ने अपनी शारीरिक चुनौती को अपनी ताकत बनाया। उनकी एकाग्रता का नतीजा यह रहा कि उन्होंने अपने शुरुआती प्रयासों में ही बड़ी सफलता हासिल की और ऑल इंडिया रैंक (AIR) 910 प्राप्त की। उनका चयन इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस (IRMS) के लिए हुआ।

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रेलवे में एक क्लास-वन ऑफिसर के पद पर तैनात होने के बाद भी काजल रुकी नहीं। नौकरी की व्यस्त दिनचर्या, शारीरिक सीमाओं और बड़ी जिम्मेदारियों को संभालते हुए भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, क्योंकि उनका अंतिम लक्ष्य देश सेवा के सर्वोच्च पद यानी आईएएस (IAS) को हासिल करना था।

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ड्यूटी के साथ की पढ़ाई और हासिल की AIR 167

एक फुल-टाइम सरकारी नौकरी की कड़ी ड्यूटी और ऊपर से एक हाथ न होने की शारीरिक चुनौती के बीच यूपीएससी जैसी महा-परीक्षा की तैयारी करना किसी चमत्कार से कम नहीं था। काजल अक्सर ऑफिस के काम से वक्त निकालकर देर रात तक जागकर नोट्स बनाती और पढ़ाई करती थीं। उन्होंने एक बार फिर पूरे हौसले के साथ परीक्षा दी और अपने चौथे प्रयास में ऑल इंडिया 167वीं रैंक हासिल कर यह साबित कर दिया कि अगर मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, तो किस्मत और शारीरिक कमियां भी आपके आगे घुटने टेक देती हैं।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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