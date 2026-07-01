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कुछ सालों के लिए सब छोड़ दो... CA की नौकरी छोड़ पहले ही अटेंम्प्ट में UPSC क्रैक; ये है सक्सेस का राज

Dheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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अंजनी ने साल 2022 में चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा पास की थी। इसके बाद उन्होंने करीब डेढ़ साल तक मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी की। अंजनी के मन में हमेशा से साफ था कि पहले CA पूरा करना है और फिर UPSC की तैयारी करनी है।

कुछ सालों के लिए सब छोड़ दो... CA की नौकरी छोड़ पहले ही अटेंम्प्ट में UPSC क्रैक; ये है सक्सेस का राज

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)के सिविल सिर्विस एग्जाम का रिजल्ट जब भी सामने आता है, तब चयनित उम्मीदवारों के संघर्ष की कहानियां खूब वायरल होती हैं। कुछ उम्मीदवारों की कहानियां ऐसी होती हैं कि वो दूसरों के लिए मोटिवेशन का काम करती है। उनके संघर्ष की कहानी, वो चाहे पर्सनल लाइफ से जुड़ी हो या पढ़ाई से, उनसे जुड़े हर पहलू एक यूपीएससी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए बेहद मायने रखती है। एक ऐसी ही कहानी है अंजनी मिश्रा की, जिन्होंने बहुत साधारण और अनुशासित तरीके से पढ़ाई की और अपने पहले ही प्रयास में UPSC परीक्षा को क्रैक करने में कामयाब रही। चलिए अंजनी मिश्रा के बारे में जानते हैं।

मध्य प्रदेश की हैं अंजनी

अंजनी मिश्रा मध्य प्रदेश के खंडवा की रहने वाली हैं। अंजनी अजय मिश्रा की बेटी हैं, जो भोपाल में लोकायुक्त पुलिस में डीएसपी पद पर पदस्थ हैं। परिवार का सरकारी सेवा से जुड़ाव और समाज के लिए काम करने की प्रेरणा ने अंजनी को सिविल सेवा की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

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सीए से यूपीएससी का सफर

अंजनी ने साल 2022 में चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा पास की थी। इसके बाद उन्होंने करीब डेढ़ साल तक मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी की। अंजनी के मन में हमेशा से साफ था कि पहले CA पूरा करना है और फिर UPSC की तैयारी करनी है। साल 2024 में उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया। उन्होंने एक सुरक्षित कॉर्पोरेट करियर और अच्छी खासी सैलरी वाली नौकरी छोड़ दी ताकि वह पूरा समय UPSC की तैयारी में दे सकें।

ऑनलाइन कोचिंग के जरिए उन्होंने पढ़ाई की और करीब 11 महीने की मेहनत के बाद 2025 में परीक्षा दी। मार्च में जब परिणाम आया तो वे 274वीं रैंक के साथ चयनित हो गईं।

कुछ समय के लिए सबकुछ छोड़ दें

तैयारी के दौरान अंजनी रोज 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थी और मोबाइल का उपयोग भी बहुत कम करती थी। पढ़ाई के समय वह फोन अक्सर बंद ही रखती थी। इंडियन मास्टरमाइंड के मुताबिक अंजनी ने कहा कि, कुछ सालों के लिए बाकी सभी चीजों को पीछे छोड़ दें। अगर पूरे मन से अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है।

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तैयारी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का अनोखा उपयोग

अंजनी की सफलता का एक सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि उन्होंने पढ़ाई के साथ-साथ मॉडर्न टेक्नीक यानी AI का बहुत यूज किया। उन्होंने मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद लीष वह AI को अलग-अलग प्रॉम्ट्स देकर सवाल पूछने को कहती थीं और फिर अपने जवाबों की जांच करती थीं। इस स्मार्ट तरीके ने उनके इंटरव्यू की तैयारी को और मजबूत बना दिया।

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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