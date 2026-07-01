कुछ सालों के लिए सब छोड़ दो... CA की नौकरी छोड़ पहले ही अटेंम्प्ट में UPSC क्रैक; ये है सक्सेस का राज

अंजनी ने साल 2022 में चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा पास की थी। इसके बाद उन्होंने करीब डेढ़ साल तक मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी की। अंजनी के मन में हमेशा से साफ था कि पहले CA पूरा करना है और फिर UPSC की तैयारी करनी है।

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)के सिविल सिर्विस एग्जाम का रिजल्ट जब भी सामने आता है, तब चयनित उम्मीदवारों के संघर्ष की कहानियां खूब वायरल होती हैं। कुछ उम्मीदवारों की कहानियां ऐसी होती हैं कि वो दूसरों के लिए मोटिवेशन का काम करती है। उनके संघर्ष की कहानी, वो चाहे पर्सनल लाइफ से जुड़ी हो या पढ़ाई से, उनसे जुड़े हर पहलू एक यूपीएससी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए बेहद मायने रखती है। एक ऐसी ही कहानी है अंजनी मिश्रा की, जिन्होंने बहुत साधारण और अनुशासित तरीके से पढ़ाई की और अपने पहले ही प्रयास में UPSC परीक्षा को क्रैक करने में कामयाब रही। चलिए अंजनी मिश्रा के बारे में जानते हैं।

मध्य प्रदेश की हैं अंजनी अंजनी मिश्रा मध्य प्रदेश के खंडवा की रहने वाली हैं। अंजनी अजय मिश्रा की बेटी हैं, जो भोपाल में लोकायुक्त पुलिस में डीएसपी पद पर पदस्थ हैं। परिवार का सरकारी सेवा से जुड़ाव और समाज के लिए काम करने की प्रेरणा ने अंजनी को सिविल सेवा की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

सीए से यूपीएससी का सफर अंजनी ने साल 2022 में चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा पास की थी। इसके बाद उन्होंने करीब डेढ़ साल तक मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी की। अंजनी के मन में हमेशा से साफ था कि पहले CA पूरा करना है और फिर UPSC की तैयारी करनी है। साल 2024 में उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया। उन्होंने एक सुरक्षित कॉर्पोरेट करियर और अच्छी खासी सैलरी वाली नौकरी छोड़ दी ताकि वह पूरा समय UPSC की तैयारी में दे सकें।

ऑनलाइन कोचिंग के जरिए उन्होंने पढ़ाई की और करीब 11 महीने की मेहनत के बाद 2025 में परीक्षा दी। मार्च में जब परिणाम आया तो वे 274वीं रैंक के साथ चयनित हो गईं।

कुछ समय के लिए सबकुछ छोड़ दें तैयारी के दौरान अंजनी रोज 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थी और मोबाइल का उपयोग भी बहुत कम करती थी। पढ़ाई के समय वह फोन अक्सर बंद ही रखती थी। इंडियन मास्टरमाइंड के मुताबिक अंजनी ने कहा कि, कुछ सालों के लिए बाकी सभी चीजों को पीछे छोड़ दें। अगर पूरे मन से अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है।